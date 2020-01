Calciomercato Milan, si complica la pista Gedson Fernandes

Il portoghese Gedson Fernandes è uno dei nomi seguiti dal Milan per la mediana, in pole sembrano esserci i club inglesi: West Ham e Chelsea su tutti.

Ibrahimovic non basta. Lo svedese non sarà certamente l’unico rinforzo del Milan in questa sessione di mercato. Il club rossonero è a caccia di nuove pedine per rafforzare la squadra e riuscire a risalire la classifica. In primis l’obiettivo è un difensore centrale, ma non sono da escludere altri colpi. In mezzo al campo un’occasione può arrivare dal Portogallo e porta il nome di Gedson Fernandes.

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Milan, via il flop | Apertura all’addio !

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Milan, cessione in attacco: spunta un’altra destinazione

Calciomercato Milan, si complica Fernandes

Il centrocampista classe 1999 può lasciare il Benfica in prestito o a titolo definitivo e può rappresentare un’importante occasione per i rossoneri che hanno messo gli occhi su di lui dalla scorsa estate. Fernandes è un centrocampista tecnico e dinamico e sarebbe un ottimo prospetto da inserire all’interno della rosa.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Il problema maggiore però riguarda la concorrenza. Il Milan sembra aver superato quella dell’Inter, ma tanti altri club sono interessati al talentuoso giocatore nato a Sao Tome. C’è il Lione, ma soprattutto ci sono le inglesi: Manchester United, West Ham e Chelsea. Sarebbero soprattutto quest’ultime due squadre le favorite per aggiudicarsi il cartellino del centrocampista, che il Benfica lascerebbe partire in prestito con diritto di riscatto per 18 mesi.

Calciomercato Milan, niente addio per Kessie?

Se il West Ham dovesse riuscire a prevalere sulle dirette concorrenti ed aggiudicarsi il cartellino del giovane portoghese, per il Milan questo potrebbe rappresentare una doppia beffa. Con l’arrivo di Fernandes a Londra, gli ‘Hammers’ potrebbero decidere di non puntare più su Franck Kessie. Il Milan non considera affatto incedibile l’ivoriano, ma vorrebbe lasciarlo partire a titolo definitivo incassando almeno 25-30 milioni di euro. Con l’acquisto del centrocampista lusitano, il West Ham, una delle pretendenti a Kessie, si tirerebbe però fuori dalla corsa al giocatore.

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Milan, può saltare l’affare: assalto dalla Germania

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Milan, erede Donnarumma | Pista ‘Galactica’!

A.G.