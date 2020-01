Calciomercato Milan, via il flop | Apertura all’addio!

Calciomercato Milan, addio in vista per uno dei protagonisti principali della squadra rossonera: ecco la decisione definitiva

Il debutto nel 2020, per il Milan, è stato decisamente lontano dalle attese. Soltanto uno scialbo 0-0 a San Siro contro la Sampdoria per i rossoneri di Pioli. Confermato il trend stagionale decisamente poco entusiasmante, anche l’ingresso in campo di Ibrahimovic nella parte finale del match è servito a poco. La risalita in classifica si fa sempre più difficile e gli orizzonti per il futuro si complicano. Anche la reazione del pubblico milanista, all’ennesimo passo falso, è indice di una situazione problematica.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, addio Piatek: ecco il sostituto

Calciomercato Milan, Piatek verso l’addio: gli scenari

Tra i più bersagliati, nel match dell’Epifania, Suso e Piatek. Per entrambi, anche nell’ottica di un cambio modulo con l’innesto di Ibrahimovic in squadra, l’addio si fa una soluzione sempre più concreta. In particolare, la posizione più in bilico è quella del polacco, in crisi nera dal punto di vista realizzativo e per il quale il futuro sembra dover essere lontano dai rossoneri. Il 4-2-3-1 o 4-3-1-2 sarebbero moduli a lui decisamente poco congeniali. Secondo l’edizione odierna di ‘Repubblica’, il giocatore avrebbe dato il via libera a una sua cessione. La pista Premier League prende consistenza. Numerose le squadre inglesi che vedrebbero in lui un bomber all’altezza. Il primo sondaggio del Crystal Palace non avrebbe riscontrato il suo gradimento, si sono però fatte sotto anche Newcastle e soprattutto Aston Villa. In particolare, i ‘Villans’ avrebbero mosso passi concreti con il Milan e sarebbero pronti a presentare un’offerta per l’acquisto a titolo definitivo. Per una cifra da 30 milioni di euro, che permetterebbe al Diavolo di non sottostare a una minusvalenza a bilancio, l’affare può andare in porto. Si attendono novità forse già nelle prossime ore.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, cessione a sorpresa in Serie A

Calciomercato Milan, i movimenti in entrata: dura per Todibo

Oltre che alle cessioni, il Milan pensa, ovviamente, anche ad altri acquisti. Il solo Ibrahimovic, come detto, non può risolvere tutti i problemi di questa squadra. Servono innesti anche a centrocampo e in difesa, ma da quest’ultimo punto di vista la situazione si complica. L’obiettivo principale resta Todibo, per il quale però si è avuta una frenata piuttosto consistente nelle ultime ore. Il Barcellona vuole che l’affare si faccia alle proprie condizioni, anche il giocatore vorrebbe lasciarsi una finestra per poter ritornare in blaugrana.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, Todibo più difficile: alternativa dalla Premier

Calciomercato Milan, pretendente dalla Spagna per Piatek

N.L.C.