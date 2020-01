Calciomercato Milan, rivoluzione totale | 300 milioni!

Calciomercato Milan, ultime e dettagli sulla rivoluzione totale da 300 milioni di euro

Un nuovo Milan per la nuova stagione. Fermo a 22 punti nella classifica di Serie A, quando siamo in pieno calciomercato invernale, il club rossonero progetta già una nuova rivoluzione estiva. Elliot avrebbe infatti perso la pazienza per l’andamento del suo club, che non dà cenni di miglioramento nonostante gli imponenti investimenti delle ultime sessioni. Nemmeno l’arrivo di Ibrahimovic ha dato la scossa imminente, come dimostra la recente prestazione opaca nella gara casalinga pareggiata contro la Sampdoria. Così, novità clamorose si profilano nei prossimi mesi: clicca qui per restare aggiornato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, occasione in difesa | Ecco il parametro zero

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Piatek in uscita: ecco il sostituto

Calciomercato Milan, cessioni da 300 milioni: le ultime

Stanco per le continue delusioni, riporta il ‘Corriere della Sera’, il patron rossonero avrebbe deciso di mettere in vendita quasi l’intera rosa attualmente a disposizione di Stefano Pioli, per un valore totale che si aggira sui 300 milioni di euro. Così, ad esclusione di Ibrahimovic, Donnarumma (per il quale si ragiona da tempo sul rinnovo del contratto, attualmente ancora distante), Theo Hernandez e Romagnoli, la prossima estate tutti i restanti componenti della squadra rischiano seriamente la cessione. Quella di Piatek, fortemente cercato dal Tottenham nelle ultime ore, potrebbe quindi non essere l’unica cessione eccellente che attende i tifosi milanisti. Se confermata dai fatti, si tratterebbe di una vera e propria rivoluzione totale tesa a rilanciare il progetto milanista, messo in seria discussione dalle ultime annate oltremodo deludenti. Importanti novità si attendono tra gennaio e i prossimi mesi.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, cessione immediata | È fatta per l’addio!

Calciomercato Milan | Erede Donnarumma: pista ‘Galactica’!