Calciomercato Milan, cessione immediata | È fatta per l’addio!

Fabio Borini pronto ad abbracciare il progetto del Verona e a dire addio al Milan: può essere la prima di una lunga serie di cessioni del club rossonero.

Non solo acquisti, ma anche cessioni. Il Milan lavora su entrambi i fronti e, oltre alla possibile partenza di Pepe Reina in direzione Aston Villa, vicinissimo all’addio al club rossonero c’è anche Fabio Borini. Il classe 1991, il cui contratto con il Milan scade a giugno, ha scelto l’Hellas Verona come sua prossima avventura. Tante erano le proposte per il natio di Bologna, che ha optato per il progetto gialloblù preferendolo a Sampdoria e Genoa. La conferma arriva dai social, direttamente dall’agenzia che cura l’interesse del giocatore, che ha svelato come il 28enne abbia scelto il club veneto.

Calciomercato Milan, chi dopo Borini? I prossimi addii

Già detto di Pepe Reina, che sembra ormai ad un passo dall’accettare la proposta dell’Aston Villa, la dirigenza del Milan lavora alle cessioni degli altri esuberi. In prima fila in partenza ci sono Ricardo Rodriguez e Ante Rebic. I due sono stati esclusi dalla lista dei convocati dell’ultima gara contro la Sampdoria. Lo svizzero è stato accostato a Napoli e Atalanta, ma a prendere quota sembra essere la pista estera, con Psv Eindhoven e Fenerbahçe tra i club più interessati. Il croato invece può tornare all’Eintracht Francoforte.

In uscita però ci sono anche altri giocatori. Caldara può accasarsi all’Atalanta in prestito, ma tra i possibili partenti non vanno esclusi nomi quali Piatek, Paqueta, Kessie e Suso. In particolare sembra essere l’attaccante polacco il principale candidato a dire addio al club meneghino. Su di lui si fanno insistenti le voci di un possibile approdo in Premier League: West Ham, Newcastle, Tottenham e Aston Villa pensano seriamente al centravanti per gennaio.

A.G.