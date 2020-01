Calciomercato Inter, segnali dallo United: si avvicina il giocatore per Conte

Proprio dal Manchester United arriva il segnale che fa sperare l’Inter di concludere la trattativa in breve tempo: Conte pronto ad accogliere il giocatore

Ormai da giorni va avanti la querelle tra Inter e Manchester United. I nerazzurri hanno messo gli occhi sul terzino inglese Ashley Young, ma i red devils non vorrebbero privarsene, almeno per il momento. Il calciatore però, il cui contratto con la società inglese scade a giugno, vorrebbe a tutti i costi trasferirsi in nerazzurro da subito. Scontro quindi tra il calciatore e la società di Manchester. Ma proprio dagli inglesi sarebbe arrivato l’indizio che fa sperare gli interisti.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, Vidal sempre più lontano: ecco perché

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, colpo a centrocampo | Marotta anticipa la concorrenza

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, rivoluzione totale | 300 milioni!

Calciomercato Inter, rottura tra Ashley Young e lo United: i nerazzurri sperano

L’Inter vuole Ashley Young ed il calciatore vuole i nerazzurri, è ormai amore reciproco. Tra i due però c’è di mezzo il Manchester United, proprietaria del cartellino del giocatore e che non vorrebbe privarsene. Il terzino inglese avrebbe preso in maniera molto negativa la decisione del club di Manchester di bloccare la cessione, tanto da rifiutare anche il rinnovo annuale. Il suo contratto scadrà a giugno, quindi in estate potrebbe approdare all’Inter a parametro zero, ma il calciatore vorrebbe sposare da subito il progetto di Conte. Inaspettatamente l’indizio più grande per l’addio del giocatore arriva proprio da parte dei red devils, che avrebbero richiamato dal prestito al Tranmere il terzino sinistro Borthwick-Jackson. Un’operazione che fa ben sperare gli interisti per la riuscita dell’affare, poiché sembrerebbe che il club inglese abbia preso atto della volontà del calciatore. Le prossime settimane saranno decisive per regalare al mister Antonio Conte il terzino inglese tanto desiderato.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, addio immediato | Ritorno per il difensore

M.D.