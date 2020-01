Calciomercato Milan, addio immediato | Ritorno per il difensore

Il ritorno inaspettato: pronto infatti a vestire nuovamente la maglia nerazzurra dopo l’esperienza non fortunata al Milan e precedentemente alla Juventus.

Il ritorno inaspettato: pronto infatti a vestire nuovamente la maglia nerazzurra dopo l’esperienza non fortunata al Milan e precedentemente alla Juventus. Il mercato infatti gli regala una chance per ripartire e farsi notare in seguito ad un periodo di appannamento dove non ha praticamente mai avuto l’occasione di farsi vedere in maglia rossonera. L’operazione potrebbe concedergli inoltre la possibilità di giocare ad alti livelli, cosa che al momento non riesce ad ottenere. Ecco la trattativa di mercato di cui stiamo quindi parlando.

Calciomercato Milan, pronto il prestito all’Atalanta

L’Atalanta è pronta ad accoglierlo, permettendogli così anche di giocare in Champions League nell’ottavo di finale contro il Valencia. Stiamo parlando di Mattia Caldara che è esploso proprio con la maglia bergamasca, prima di finire nel dimenticatoio a causa di una serie di infortuni e di una condizione fisica non ottimale. Potrebbe ora lasciare Milano, ma non la Lombardia, col trasferimento ai ‘cugini’ nerazzurri che possono quindi dargli la chance di giocare nella massima competizione europea. Secondo quanto riportato nelle ultime ore da Gianlucadimarzio.com, la trattativa potrebbe chiudersi già nelle prossime 24 ore, con un accordo di massima tra i due club.

Calciomercato Milan, le cifre dell’addio

L’esperto di mercato ha infatti comunicato che la trattativa dovrebbe essere chiusa sulla base di un prestito di 18 mesi con diritto di riscatto. Affinché si possa mettere la firma nero su bianco il prima possibile, l’agente del calciatore, Beppe Risio, si è recato nella sede del Milan per il passo avanti decisivo. Un incontro positivo, che conferma ulteriormente l’ottimismo per il buon esito della trattativa. Per i bergamaschi si tratta di un acquisto necessario siccome il club va spesso e volentieri in rete, ma ha più di qualche problema in fase arretrata, avendo subito ben 25 reti in 18 partite campionato. Dati in prospettiva ancor peggiori in Champions League, dove in sei partite sono state incassati 12 gol. Insomma, l’arrivo di Caldara può dare una sistemata alla difesa per affrontar nel migliore dei modi la seconda parte di stagione. Dall’altra parte invece si lavora sul nome di Kjaer, che non convince appieno la società rossonera, ma potrebbe comunque arrivare alla corte di mister Pioli. Sviluppi sono attesi nelle prossime ore.

G.S.