Calciomercato Inter, contatti diretti con l’ex PSG

Nonostante si parli di Ausilio ad un passo dal rinnovo con l’Inter, dalla Francia si fanno incessanti le voci che vogliono i nerazzurri in contatto con un nome nuovo in vista della prossima stagione. Momento in cui servirà un ulteriore salto di qualità dopo il primo grande passo fatto quest’anno per ritornare grandi.

Calciomercato Inter, il nome del nuovo ds è un ex PSG

I nerazzurri starebbero avendo contatti con Antero Henrique, direttore sportivo che fino alla stagione scorsa ha lavorato per il Paris Saint Germain prima di essere sostituito da Leonardo. Il portoghese, prima del ritorno di Zidane sulla panchina del Real Madrid, si era proposto tra l’altro ai Blancos ricevendo risposta negativa. Per lui sono arrivate anche offerta dalla Cina con lo Shanghai SIPG su tutti.

Tutti gli obiettivi per la prossima stagione

Come già detto, l’Inter sta studiando i migliori colpi per la prossima stagione per un ulteriore salto di qualità. Partendo dalle zone arretrate, si cerca un vice Handanovic che possa negli anni avvenire prendere il posto dello sloveno. Nel mirino c’è Juan Musso dell’Udinese, ma anche Radu potrebbe essere il futuro tra i pali nerazzurri.

In difesa molto dipenderà da una possibile cessione di Milan Skriniar ed uno dei nomi che circola in chiave Inter è quello di Vertonghen, centrale roccioso in scadenza di contratto con il Tottenham.

A centrocampo ci saranno quasi sicuramente i botti maggiori. L’ad Marotta studia uno o due colpi tra Pogba, Milinkovic–Savic ed Eriksen. L’arrivo di quest’ultimo, essendo a parametro zero, potrebbe permettere anche l’ingresso di uno degli altri due. Più difficile Pogba, sia per il prezzo che per la concorrenza della Juventus, ma nemmeno arrivare al calciatore della Lazio è facile. Lotito ha stabilito un prezzo di circa 115 milioni di euro.

