Calciomercato Inter, Vidal non semplice: buone notizie su Eriksen

Il sogno dell’Inter per il mercato di gennaio resta Arturo Vidal ma occhio anche a Christian Eriksen. Buone notizie dal Manchester United.

Mercato in grande fermento per l’Inter che punta dritto ad un nuovo centrocampista da regalare ad Antonio Conte. Il sogno nerazzurro per gennaio resta Arturo Vidal per il quale non mancano però gli ostacoli con il Barcellona, da Valverde a Messi, che preme affinché il giocatore resti in blaugrana. Al momento infatti il cileno è letteralmente lontano dall’Inter in quanto impegnato in Arabia Saudita in vista della semifinale di Supercoppa. Per quanto riguarda il futuro i ragionamenti ripartiranno con il ritorno in Spagna mentre Marotta ha ammesso: “Vidal è uno degli obiettivi, anche se le cose più importanti nel mercato di gennaio si concludono verso la fine”. Per tutte le ultime notizie sul mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, non solo Vidal: buona notizia su Eriksen

Vidal non è però l’unico nome accostato al centrocampo dell’Inter. In vista della prossima estate il mercato degli svincolati propone infatti un nome su tutti che piace anche a Marotta: quello di Christian Eriksen, trequartista del Tottenham in scadenza di contratto. Accostato nelle ultime settimane anche al Manchester United di Solskjaer, il danese potrebbe però essere il vero pezzo da novanta dei nerazzurri di Conte.

Secondo quanto sottolineato da ‘Sky Sports UK’ infatti i ‘Red Devils’ avrebbero escluso l’eventualità di fare un’offerta per portare l’ex Ajax all’Old Trafford in questa finestra di mercato. Così facendo viene quindi smentita la proposta presunta da 20 milioni con la quale Solskjaer avrebbe provato ad acquisire Eriksen. Il danese dal canto suo pare infatti che vedrebbe il suo futuro lontano dalla Premier League con l’Inter di Conte papabile candidata.

