Calciomercato Juventus, addio in difesa: doppia pista

Calciomercato Juventus, Rugani pronto a salutare i bianconeri: il centrale poco considerato da Sarri, ecco le opzioni per il suo futuro

Juventus che ha iniziato alla grande il mercato di gennaio, con il colpo Kulusevski, ma adesso sembra intenzionata a restare in standby. I bianconeri si sono assicurati per la prossima stagione un colpo importante come lo svedese di proprietà dell’Atalanta. Ma molto probabilmente, a meno di occasioni a dir poco irripetibili, non dovrebbero effettuare altre operazioni in entrata. Il CFO Paratici ragiona già in prospettiva per la prossima stagione, quando il mercato sarà invece di altissimo profilo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Salah possibile: arriva l’assist

Calciomercato Juventus, Rugani con la valigia: due pretendenti per lui

Diverso il discorso per quanto riguarda le uscite, con la Juve pronta ad altre operazioni in uscita. Mandzukic e Perin hanno già detto addio. Il prossimo, oltre a Pjaca, altro giocatore destinato ad avere spazio praticamente nullo, potrebbe essere Daniele Rugani. Le cose, per il difensore, non sono andate come previsto. Il centrale pensava di avere più spazio in bianconero, con l’arrivo del suo mentore Maurizio Sarri. Ma anche con l’infortunio di Chiellini, ha visto il campo davvero poco. Appena 270 minuti totali in stagione, con il tecnico che gli ha spessissimo preferito non solo de Ligt ma anche il nuovo arrivato Demiral. Ecco perché l’ipotesi di un addio, non essendo mai riuscito a sfondare con la maglia della Juve nonostante le ottime premesse, si fa sempre più concreta. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, ci sta pensando seriamente il Milan, che vede l’obiettivo Todibo un po’ più lontano. Sondaggio effettuato in merito anche dall’Eintracht Francoforte.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus: dalla Spagna, addio de Ligt, le cifre

Calciomercato Milan, cessione immediata: è fatta per l’addio

Calciomercato Milan, può saltare l’affare: assalto dalla Germania

N.L.C.