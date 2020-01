Calciomercato Juventus, colpo Salah possibile! | Arriva l’assist

Calciomercato Juventus, occasione in attacco dalla Premier League: Salah vuole dire addio al Liverpool, i bianconeri in attesa

Campagna di rafforzamento costante e no-stop per la Juventus. I bianconeri, in questo 2020, hanno già messo a segno un acquisto notevole per il futuro, vale a dire quello di Dejan Kulusevski. La prossima estate, il giovane svedese si unirà al gruppo della squadra piemontese per alzarne ulteriormente il tasso tecnico. Una grande operazione di prospettiva, come altre ce ne sono nel mirino del CEO Paratici. Ma i dirigenti inseguono anche altri grandi acquisti, giocatori già pronti e di livello mondiale, per confermarsi ai vertici italiani ed europei.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Mbappé snobba il rinnovo: Paratici alla finestra

Calciomercato Juventus, occasione Salah: le ultime

Un nome che torna molto caldo per il mercato juventino è quello di Mohammed Salah. L’egiziano è diventato, nel 2019, campione d’Europa e del Mondo con la maglia del Liverpool. Klopp può contare su un tridente da favola con lui, Firmino e Manè e sogna adesso di riportare il titolo inglese ai Reds dopo 30 anni. Ma Salah, al termine della stagione, potrebbe anche dire addio. Come riportato da Don Balon, avrebbe già comunicato al suo allenatore di avere intenzione di cercarsi un’altra sistemazione in estate. La sua volontà sarebbe quella di una nuova avventura. Non sarà facile, dato che le richieste del Liverpool per liberarlo, di certo, saranno piuttosto elevate – nell’ordine, circa, dei 150 milioni di euro. Ma qualora qualcuno si presentasse ad Anfield con la cifra richiesta, la cessione potrebbe andare in porto. Salah, in cuor proprio, sogna il Real Madrid, come realizzazione della sua carriera, a 27 anni, ma è attratto anche dall’ipotesi Psg. La Juventus attende, speranzosa di poterlo riportare in Serie A. Come detto, non è la prima volta che i bianconeri sondano il terreno per l’egiziano. Che potrebbe essere attirato dall’idea di giocare insieme a un vero e proprio fenomeno come Cristiano Ronaldo. I due, come coppia offensiva, potrebbero essere a dir poco devastanti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, tre affari per il futuro: Paratici scatenato

Calciomercato Juventus, le mosse di Paratici per l’estate

Al momento, Fabio Paratici sembra maggiormente interessato a pianificare le mosse per il futuro. Il mercato di gennaio, con Kulusevski, potrebbe già essere concluso. Per l’estate, oltre a Salah, le idee principali portano al possibile grande ritorno di Pogba. Ma potrebbe esserci anche un altro ritorno in bianconero, in particolare si parla di quello di Morata, giocatore sempre molto apprezzato a Torino.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, non solo Pogba

Calciomercato Juventus, Guardiola parla del futuro

N.L.C.