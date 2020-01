Calciomercato Juventus, dalla Spagna | Ronaldo ‘tradito’, si offre a Messi

Non solo acquisti per il presente o per il futuro, la Juventus dovrà sempre analizzare la situazione dei giocatori scontenti: possibile il suo addio

Il nuovo anno è iniziato alla grande per la Juventus con l’affare Kulusevski per giugno e con il poker rifilato all’Udinese. Il club bianconero è sempre molto attivo sul fronte mercato per anticipare le big d’Europa, soprattutto per quanto riguarda giovani talenti dal futuro roseo. Ma non solo: Paratici e Nedved dovranno valutare al meglio le situazioni dei numerosi giocatori scontenti sotto la gestione Sarri. La gestione della rosa da parte dell’allenatore toscano ha portato qualche malumore all’interno della propria formazione.

Calciomercato Juventus, Bentancur vuole l’addio

Come svelato dal portale spagnolo Don Balon, Rodrigo Bentancur non è più felice di continuare la sua avventura con la maglia della Juventus. Il suo processo di crescita sembra ormai sul punto di non ritorno e così l’ex Boca Juniors starebbe pensando anche all’addio. A centrocampo la competizione è altissima con numerosi giocatori di alto profilo: il suo futuro è sempre in bilico. Inoltre, il centrocampista uruguaiano ha collezionato 19 presenze senza trovare ancora la via del gol nel girone d’andata. Dopo la gestione Allegri, le dinamiche con Sarri non sono cambiate vistosamente entrando spesso dalla panchina o venendo subito sostituito dall’ex Chelsea e Napoli.

Lo stesso Rodrigo Bentancur, visti gli ottimi rapporti con il connazionale del Barcellona Luis Suarez, avrebbe così cercato di offrirsi a più riprese al club blaugrana. La sua valutazione, come riportata dal portale spagnolo Don Balon, si aggira intorno ai 45 milioni di euro: l’uruguaiano potrebbe così dire addio a Cristiano Ronaldo per diventare compagno di squadra di Messi.

