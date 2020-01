Calciomercato Inter, Conte sbotta | Futuro deciso!

Dura risposta di Conte nella conferenza stampa post Inter-Atalanta alla domanda sul mancato ingresso in campo di Sanchez. Le ultime sul futuro del cileno

Inter bloccata sull’1-1 da un’ottima Atalanta e salvata nel finale da Handanovic nell’ultima giornata del girone di andata di Serie A. Questa sera la Juventus, impegnata a Roma contro la squadra di Fonseca, potrebbe così portarsi a +2 e conquistare il titolo di campione d’inverno. Nel post partita di ‘San Siro’ ha fatto discutere anche il cambio nel finale di Conte, che ha preferito il partente Politano a Sanchez. Ecco il duro sfogo dell’allenatore sulle condizioni dell’attaccante cileno.

Calciomercato Inter, Conte duro su Sanchez | Le ultime sul futuro del cileno

Conte ha sbottato così in conferenza stampa: “Mi dite di Sanchez… Per schierarli i giocatori devono stare bene, non sono folle. O son deficiente, o mi voglio fare male… Penso che se fate 1+1 fa 2, poi se volete fare 5… Se faccio entrare qualcuno è perché ci sono dei motivi, non è che sono demente”.

Ad oggi, dunque, il futuro dell’ex Barcellona e Arsenal sembra di fatto già scritto. Il cileno è in prestito secco dal Manchester United e a giugno farà sicuramente ritorno ai ‘Red Devils’. Ma non solo. Si parla addirittura di un possibile rientro anticipato del 31enne nel caso in cui non dovrebbe ritrovare una condizione adeguata nelle prossime settimane, prima della chiusura della sessione invernale di calciomercato. Si attendono ulteriori sviluppi. Fino a questo momento Alexis Sanchez nella sua avventura nerazzurra ha raccolto solamente quattro presente con un gol.

