Calciomercato Inter, ancora una beffa per Marotta: assalto all’obiettivo nerazzurro

Il 2020 è iniziato alla grande per l’Inter, ma non arrivano ancora rinforzi per Conte. Possibile nuova beffa per Marotta dopo il caso Kulusevski

Il lavoro di campo di Antonio Conte sta portando i propri frutti. Il nuovo anno per l’Inter è iniziato con la grande vittoria al San Paolo contro il Napoli. Ora lo stesso allenatore leccese si aspetta innesti già pronti da subito. Da Vidal ad Eriksen, il tecnico nerazzurro vorrebbe così avere subito rinforzi da inserire nelle rotazioni della compagine milanese. Dopo la beffa per l’affare Dejan Kulusevski, passato alla Juventus in ottica giugno, potrebbero arrivare nuovi problemi per l’ad Beppe Marotta.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, occasione in difesa | Ecco il parametro zero

Calciomercato Inter, PSG su Castrovilli

Da diverse settimane l’Inter sarebbe piombata sulle tracce del giovane centrocampista della Fiorentina, Gaetano Castrovilli, una delle sorprese più liete della Serie A. Come svelato da Sky Sport, però, il moto perpetuo pugliese piace molto al Paris Saint-Germain che è volato in Italia, in occasione di Bologna-Fiorentina, per visionare da vicino il talento viola. Finora Castrovilli ha collezionato ben 3 gol e 2 assist alla sua prima vera stagione in maglia viola, crescendo soprattutto a livello caratteriale e di temperamento.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, rivoluzione totale | 300 milioni!

La sua valutazione si aggira intorno ormai ai 35-40 milioni di euro visto il suo exploit incredibile avuto grazie all’intuizione di Vincenzo Montella, che l’ha lanciato senza timori nel suo centrocampo. Dopo il pre-campionato estivo l’allenatore napoletano ha puntato a sorpresa sulle sue qualità, venendo ripagato alla grande fin dalla prima sfida casalinga contro il Napoli. Ora sulle sue tracce ci sarebbero i maggiori club europei con l’Inter, molto interessata all’affare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>

Calciomercato Milan, altre due cessioni eccellenti: rivoluzione rossonera

Calciomercato Milan, addio immediato | Ritorno per il difensore

S.I.