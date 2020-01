Calciomercato Inter, colpo di scena Vidal | Cambia tutto!

Il futuro di Vidal al Barcellona è sempre in bilico: il centrocampista cileno è legato anche dalla situazione di Valverde.

Il Barcellona cambierà guida tecnica, ma soltanto dal prossimo giugno. Il futuro allenatore della compagine blaugrana sarà Xavi, come ha svelato il portale spagnolo “AS”. La decisione è stata presa dopo il colloquio privato con i dirigenti Oscar Grau ed Eric Abidal. L’ex centrocampista spagnolo, che ha fatto le fortune proprio del Barcellona, vuole continuare la sua avventura con l’Al Sadd rispettando il suo contratto per poi legarsi nuovamente ai catalani, questa volta come tecnico. Ernesto Valverde saluterà così a giugno la compagine spagnola, ma l’allenatore non avrebbe gradito le dinamiche societarie.

Calciomercato Inter, caso Vidal

La situazione non dovrebbe cambiare, invece, per quanto riguarda il centrocampista del Barcellona, Arturo Vidal. Come svelato da calciomercato.it l’ex Juventus vorrebbe vestire la maglia nerazzurra a prescindere dal futuro di Valverde. Il cileno sarebbe entusiasta di ritrovare Antonio Conte visto che non sta vivendo un periodo costante sotto la gestione dell’allenatore spagnolo. Lo stesso amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha svelato dettagli importanti ai microfoni di Radio Rai: “Dipende da vari fattori. Non nascondo che sarebbe un giocatore importante per noi, ma credo che in questo momento incida la posizione a rischio del tecnico del Barcellona, quindi la situazione dipende da altro”. Infine, l’allenatore nerazzurro si è lamentato ancora una volta della coperta corta a centrocampo: il tecnico leccese aspetta così innesti già pronti a gennaio.

A sorpresa, però, se non ci dovesse l’addio per l’ex tecnico dell’Athletic Bilbao Vidal potrebbe restare ancora in maglia blaugrana. La dirigenza catalana, invece, sarebbe propensa a lasciarlo partire soprattutto dopo la denuncia arrivata nel periodo natalizio.

