Calciomercato Milan, il colpo per la difesa arriva dalla Germania

Il Milan continua a pensare a nuovi rinforzi per quanto riguarda il reparto difensivo: l’idea arriva direttamente dalla Bundesliga

Giorni frenetici in casa Milan. Dopo la bella vittoria in casa del Cagliari, i rossoneri sono tornati così a respirare grazie alle reti di Rafael Leao e Zlatan Ibrahimovic. Il campione svedese ha riportato grande entusiasmo intorno all’ambiente milanista, pronto a diventare protagonista nella seconda parte di stagione. Ma la dirigenza del Milan non vuole accontentarsi in sede di mercato con nuovi colpi già pronti per quanto riguarda il reparto difensivo. Dopo l’addio di Caldara, tornato all’Atalanta, e l’acquisto di Simon Kjaer la società rossonera starebbe pensando ad un innesto di primo livello per la retroguardia di Stefano Pioli.

Calciomercato Milan, un altro Boateng in rossonero

Nelle ultime ore dalla Germania la redazione tedesca di Sky Sport ha rilanciato il possibile interessamento del Milan per l’esperto difensore del Bayern Monaco, Jerome Boateng, fratello di Prince, che ha vestito in passato i colori rossoneri. La sua valutazione si aggira intorno ai 15 milioni: sulle sue tracce ci sarebbe anche l’Arsenal. Finora il difensore tedesco ha collezionato soltanto 1050 minuti tra Bundesliga e le varie Coppe non essendo così più indispensabile nelle rotazioni del club bavarese. Il suo acquisto porterebbe maggiore esperienza al fianco di capitan Romagnoli andando così a rinforzare prepotentemente un altro reparto decisivo.

La società rossonera continua a lavorare in sede di mercato per diventare una delle regine della sessione invernale. Acquisti mirati per essere protagonista nella seconda parte di stagione dopo il colpo Ibra. Dalla prossima settimana inizierà il girone di ritorno con i rossoneri pronti al riscatto per centrare nuovamente la qualificazione in Europa. Da Kjaer a Boateng, il Milan fa sul serio anche per il reparto difensivo.

