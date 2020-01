Calciomercato Milan, via Suso | Scambio per il vice Ibrahimovic

Il Milan è pronto a diventare la vera regina della sessione invernale di calciomercato tra acquisti e cessioni: spunta lo scambio Suso-Kean.

Il 2020 in casa Milan è iniziato dalla doppia faccia. Se da un lato è tornato l’entusiasmo grazie al ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic, dall’altro continuano ad esserci problemi per quanto riguarda prestazioni deludenti a San Siro. La prima del nuovo anno ha avuto responso negativo collezionando soltanto un pari a reti bianche contro la Sampdoria. Neppure l’ingresso in campo nella ripresa del campione svedese ha cambiato le cose con i soliti problemi che vengono sempre a galla. Ora Maldini e Boban vorrebbero intervenire con innesti importanti in grado di puntellare la rosa dell’allenatore emiliano.

Calciomercato Milan, scambio Suso-Kean grazie a Raiola

I due giocatori del Milan, schierati ancora titolari da Pioli per l’ultima sfida di Serie A, Piatek e Suso, sarebbero i due profili pronti a dire addio a gennaio. Il primo sarebbe ormai una seconda scelta con l’arrivo di Ibra con la sua cessione che sembra ormai imminente, mentre l’esterno spagnolo ha sciupato l’ennesima occasione della sua stagione con errori banali sotto porta. E, proprio per questo motivo, potrebbe entrare prepotentemente in scena il noto agente, Mino Raiola, che ha avuto la sua procura da diverse settimane.

Con l’attaccante polacco ormai verso l’addio, lo stesso procuratore italo-olandese potrebbe proporre alla società milanese uno scambio riguardante i suoi due assistiti: da un lato Suso, dall’altro lo stesso Moise Kean, che ha vissuto i primi sei mesi davvero deludenti con la maglia dell’Everton. Con l’arrivo di Carlo Ancelotti qualcosa è cambiato in positivo, ma la voglia di riscatto del giovane attaccante italiano, classe 2000, è davvero alta. Infine, i “Toffees” starebbero proprio cercando un giocatore con delle caratteristiche alla Suso visto che nei giorni scorsi è stato accostato al club inglese proprio l’esterno turco della Roma Under.

