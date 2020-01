Calciomercato Milan, addio alle porte | Tre big pronti ad andar via

Nel match di ieri vinto col Cagliari, tre big rossoneri non sono scesi in campo: prende corpo l’ipotesi di un loro addio al Milan in questa finestra di calciomercato.

La vittoria del Milan sul difficile campo del Cagliari potrebbe segnare uno spartiacque per il futuro della squadra rossonera. Tre punti che ripagano le scelte di Pioli che ha deciso di rinunciare a ben tre elementi di spicco della sua rosa: Piatek, Suso e Paquetà. Le scarse prestazioni negli ultimi tempi e le voci di mercato hanno probabilmente spinto il tecnico rossonero a mettere da parte i tre giocatori rimasti in panchina per tutti i 90 minuti, cosa che potrebbe segnare il loro addio.

Calciomercato Milan: Piatek, Suso e Paquetà in uscita

In attacco la coppia Leao-Ibrahimovic ha determinato il successo del Milan contro la squadra di Maran. Piatek è rimasto a guardare i suoi compagni, con Pioli che gli ha preferito Rebic nel secondo tempo. Il nome del polacco – arrivato nel gennaio di un anno fa dal Genoa – è quello più vicino ai saluti. Vicino infatti è il suo passaggio al Tottenham di Mourinho, che ha superato la concorrenza di un’altra squadra di Premier, l’Aston Villa. La speranza di Maldini è di racimolare con la sua cessione una cifra tra i 30-35 milioni di euro.

Calciomercato Milan, anche Paquetà in bilico

Lo scorso gennaio con Piatek è arrivato anche Lucas Paquetà che ora è nelle stesse condizioni del polacco. Acquistato dal Flamengo, lo stesso club brasiliano ha chiesto in prestito il centrocampista carioca, ricevendo però il rifiuto da parte del Milan. Il club gestito dal fondo Elliott infatti si priverà del classe ’97 solo a titolo definitivo e per una cifra che balla tra i 35-40 milioni. La destinazione più probabile sembra essere quella di Parigi, dove Leonardo – che lo volle fortemente al Milan – è deciso a puntare ancora sul talento brasiliano.

Capitolo Suso: non mancano le offerte per lo spagnolo, soprattutto da parte dei club della Liga, come Siviglia, Getafe e Valencia. In Italia invece si è fatta avanti la Sampdoria. L’ostacolo principale alla sua cessione è la volontà del Milan di disfarsene a titolo definitivo, mentre le offerte finora arrivate sono quelle di un prestito temporaneo. I rossoneri vorrebbero monetizzare, ragion per cui potrebbero aprire a un prestito con obbligo di riscatto.

