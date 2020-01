Serie A, spogliatoio in fibrillazione | Nuovo caso nel top club!

Le ultime news Serie A si concentrano sulla 19esima giornata coi big match Lazio-Napoli, Inter-Atalanta e Roma-Juventus. Scoppia un nuovo caso.

Dulcis in fundo. L’ultima giornata di andata del campionato di Serie A offre almeno tre big match che possono dire molto nella lotta per lo scudetto e nella corsa per la Champions League. Allo stadio ‘Olimpico’ Lazio e Napoli sono all’intervallo del secondo anticipo del 19esimo turno che si è aperto con la vittoria in trasferta del Milan del ritrovato Ibrahimovic sul campo del Cagliari e che proseguirà stasera con il derby lombardo tra l’Inter che può laurearsi campione d’inverno e l’Atalanta. Domani sera, invece, il posticipo molto atteso che vede la Juventus impegnata sul campo della Roma.

Lazio-Napoli, Gattuso fa i conti col ‘Mal di Pancia’

Tra le delusioni più grandi della prima parte del campionato c’è senza dubbio il Napoli. Il passaggio del turno in Champions League, dove peraltro i partenopei sono attesi dal Barcellona agli ottavi, non può bilanciare un rendimento in campionato disastroso, cui si aggiungono un cambio alla guida tecnica ed una causa intentata dal presidente De Laurentiis contro i suoi giocatori per essersi rifiutati di andare in ritiro. Oltre Oceano si legge che sta per scoppiare un nuovo caso che riguarda Hirving Lozano. Secondo i media messicani, infatti, il fantasista Tricolòr sarebbe molto deluso del trattamento ricevuto. Se sotto la gestione Ancelotti aveva disputato circa la metà delle partite da titolare, con l’arrivo di Gattuso è stato relegato in panchina quattro volte su quattro, racimolando appena 20 minuti in due presenze.

Calciomercato Napoli, Lozano medita l’addio in estate

Detto che in questa sessione invernale di calciomercato il ‘Chucky’ non si muoverà da Napoli, anche perché in stagione ha già vestito la maglia del Psv Eindhoven nel campionato olandese, Lozano si attende un’inversione di rotta al più presto per dimostrare il suo valore, altrimenti il suo ‘mal di pancia’ lo porterà a chiedere la cessione a giugno. Un epilogo davvero inatteso se si considera il suo esordio con gol all’Allianz Stadium’ contro la Juventus.

