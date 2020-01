Calciomercato Inter, ‘bomba’ dalla Spagna | Lautaro escluso!

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Lautaro Martinez e sulle voci provenienti dalla Spagna a proposito di un suo possibile futuro al Barcellona

Insieme a Skriniar è il giocatore dell’Inter più corteggiato sul calciomercato. Parliamo di Lautaro Martinez, esploso come nessuno si aspettava in questa stagione attirando inevitabilmente su di sé l’interesse di tutto o quasi i principali top club europei: dal Barcellona, stregato dalle sue prestazioni in Copa America al fianco di Leo Messi che è anche il suo principale sponsor, agli storici rivali del Real Madrid fino ai due Manchester.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, ancora una beffa per Marotta: assalto all’obiettivo nerazzurro

Calciomercato Inter, futuro incerto per Lautaro | Perché la cessione è possibile

L’Inter non intende privarsi dell’argentino, che con Romelu Lukaku forma una super coppia d’attacco dietro in Europa solo a quella Lewandovski-Gnabry in quanto a numero di reti realizzate insieme: 30 il duo interista, 39 invece il tandem del Bayern Monaco. Non a caso è disposta ad adeguargli lo stipendio portandolo a cifre importanti – non, però, ancora da top – oltre che ad alzare se non ad eliminare del tutto la clausola risolutiva fissata a 111 milioni di euro e valida solo per l’estero oltre che solamente dal 1° al 15 luglio. La trattativa col suo entourage sembra comunque ricca di ostacoli: ci sarebbe infatti una distanza per ora significativa tra domanda e offerta e una diversità di vedute proprio sulla clausola. Rumors sostengono che Beto Yaque, il suo rappresentante, non voglia toglierla proprio per continuare ad avere una via d’uscita qualora una big straniera decidesse davvero di prendere il classe ’97 di Bahia Bianca. Questa big potrebbe essere il sopracitato Barcellona: a quanto pare i blaugrana sono sempre più convinti di Lautaro e soprattutto dell’opportunità di metterci le mani pagando la clausola. Questo probabilmente è venuto a saperlo anche Marotta che, giusto prima del fischio d’inizio di Barcellona-Inter dello scorso dicembre, ha aperto all’addio dell’ex Racing.

LAUTARO MARTINEZ – INTER 2019/2020

23 PRESENZE

14 GOL e 3 ASSIST

1.753 MINUTI GIOCATI

LEGGI ANCHE ->>> Inter, ESCLUSIVO Mandorlini: “Sarebbe scudetto se…”

Calciomercato Inter, niente Barcellona: Suarez ‘tradisce’ Lautaro!

Non tutti i media spagnoli, comunque, scrivono che il futuro di Lautaro sarà sicuramente in maglia blaugrana. ‘Don Balon’, per esempio, sostiene che l’erede di Luis Suarez forse arriverà dalla Premier League. Il nome citato è quello di Rashford, giovane ‘stella’ del Manchester United. Per il portale è stato proprio l’uruguagio, che domani ricorrerà a un intervento al ginocchio che lo terrà fermo circa sei settimane, ad indicare l’inglese come suo ideale erede alla dirigenza catalana. Se venisse confermata, si tratterebbe di una ‘mossa’ inaspettata, visti i recenti elogi del ‘Pistolero’ all’attaccante nerazzurro che sembravano molto più di una ‘benedizione’ per il numero 10 dell’Inter.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, segnali dal Chelsea: il messaggio di Lampard