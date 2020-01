Calciomercato Inter, segnali dal Chelsea: il messaggio di Lampard

L’Inter va ancora a caccia di un centravanti che possa fare da vice Lukaku ed in tal senso il candidato numero uno resta Olivier Giroud. Il tecnico Frank Lampard ne ha parlato oggi.

Non solo rinforzi a centrocampo per l’Inter di Antonio Conte che si aspetta un intervento anche nel reparto offensivo da parte della dirigenza nerazzurra per la finestra di gennaio. Il tecnico nerazzurro reclama infatti a gran voce anche un vice-Lukaku fisico da integrare nel reparto in modo tale da avere una vera e propria alternativa tattica ai tanti attaccanti ‘leggeri’ a disposizione al momento. Si tratta di un’arma in più che permetterebbe allo stesso Conte che sgravare il solo bomber belga dai compiti di finalizzazione fin qui divisi col solo Lautaro Martinez vista la lunga indisponibilità di Sanchez e il ruolo differente di Politano. In tal senso il nome forte è sempre quello del francese Olivier Giroud, in rotta col Chelsea di Lampard. Per le ultime notizie sul calciomercato della finestra invernale dei trasferimenti—> clicca qui!

Calciomercato Inter, Lampard apre all’addio di Giroud

Tramontata presto l’ipotesi di scambio tra Politano e Llorente, il francese ex Arsenal è tornato l’unico vero candidato per rinforzare l’attacco nerazzurro. Al Chelsea Giroud è di fatto fuori dal progetto con Lampard che gli preferisce il più giovane Tammy Abraham. Per questo motivo la partenza del centravanti della nazionale francese già a gennaio appare ormai scontata con le proposte che di certo non mancano.

Tra queste anche quella dell’Inter che oggi ha di fatto registrato l’apertura di Lampard che in conferenza stampa ha ammesso: “Se va bene a tutti, soprattutto a noi visto che è sotto contratto col Chelsea, allora può partire. Tutti ne parlano, il suo agente ha discusso col club ma non c’è nulla di fatto. Non c’è bisogno che arrivi qualcuno prima (per sostituirlo, ndr). Ha fatto grandi cose qui, lo rispettiamo molto”.

