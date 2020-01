Calciomercato Juventus e Milan, duello per il difensore

L’infortunio di Demiral potrebbe cambiare i piani della Juventus: assalto decisivo al giocatore che piace anche al Milan. Ancora un nuovo duello a distanza

Con la vittoria all’Olimpico contro la Roma la Juventus si è laureata campione d’inverno. La compagine di Sarri ha superato di misura la formazione giallorossa con le reti di Demiral e di Cristiano Ronaldo. E proprio il difensore turco ha dovuto abbandonare anzitempo il terreno di gioco per un infortunio. Uscito in stampelle dallo ‘J Medical’ il turco ha riportato “la lesione del legamento crociato anteriore con associata lesione meniscale“. Il centrale di Maurizio Sarri sarà operato nei prossimi giorni e ha difatti chiuso in anticipo la stagione.

Calciomercato Juventus e Milan, duello per Boateng

Il profilo nuovo, spuntato nelle ultime ore, sarebbe quello di Jerome Boateng. Il difensore tedesco, campione del mondo nel 2014, come svelato da Sky Sport edizione Germania, sarebbe finito anche nel mirino del Milan con il Bayern Monaco che lo valuta intorno ai 15 milioni di euro Ancora un duello a distanza tra le due compagini italiane, pronte a rinforzare i rispettivi reparti difensivi. In vantaggio, però, ci sarebbe sempre l’Arsenal, sempre molto attiva con colpi provenienti dalla Germania. Finora il giocatore tedesco, in scadenza di contratto nel giugno 2021, ha collezionato soltanto 1050 minuti perdendo così il suo ruolo di leadership. All’età di 32 anni il suo futuro potrebbe essere così in Serie A per ritrovare anche il fratello Kevin-Prince, che ha vestito già in passato i colori rossoneri ed attualmente in forza alla Fiorentina.

Infine, non va da escludere a priori la posizione di Daniele Rugani, che potrebbe rientrare prepotentemente nelle rotazioni di Maurizio Sarri dopo una prima parte di stagione da dimenticare. Il suo apporto finora alla causa bianconera è stato minimo, ma Fabio Paratici ha sempre esaltato le sue qualità. Ora l’infortunio di Demiral sarebbe in grado anche di cambiare le dinamiche all’interno della rosa dell’allenatore toscano. Aspettando il ritorno in campo di Giorgio Chiellini, pronto a tornare dopo un lungo stop.

