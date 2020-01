Calciomercato Juventus, Raiola cambia il destino: colpo decisivo

La Juventus non si ferma soltanto al presente. Il club bianconero vuole rinforzarsi ancora in vista della prossima stagione: Mino Raiola in regia

La Juventus espugna l’Olimpico di Roma con una prestazione convincente laureandosi campione d’inverno. Termina così una prima parte di stagione davvero convincente per la compagine di Maurizio Sarri, protagonista in positivo finora ad eccezione della sconfitta in Supercoppa italiana contro la Lazio. Quel risultato negativo brucia ancora per i bianconeri, vogliosi così di riscatto tra campionato e Champions League. Inoltre, in sede di mercato la Juventus ha chiuso già il primo colpo per il prossimo giugno con l’affare Kulusevski soffiato all’Inter, ma non si finisce qui. A gennaio non ci dovrebbero colpi in entrata, ma Fabio Paratici sarebbe già al lavoro per il futuro.

Calciomercato Juventus, sconto per Pogba

Uno dei pupilli della Juventus resta sempre quello di Paul Pogba, centrocampista francese del Manchester United, che non sta vivendo un ottimo periodo con i “Red Devils”, soprattutto a causa di problemi fisici. In questa stagione l’ex bianconero non ha realizzato ancora una rete collezionando soltanto 610 minuti. L’infortunio alla caviglia lo sta tenendo così lontano dai campi di gioco: il suo futuro resta sempre in bilico. Già in passato lo stesso francese ha espresso anche la sua volontà di tornare a Torino, ma l’operazione non sarebbe così facile.

Come svelato dal quotidiano sportivo “Tuttosport” la società bianconera monitora da lontano la situazione intorno a Pogba: il suo agente Mino Raiola sarebbe già al lavoro per capire i margini di trattativa. Infine, lo stesso club italiano potrebbe anche pensare di arrivare al francese senza sborsare i 150 milioni di euro richiesti dai “Red Devils“, come svelato dai tabloid inglesi. Pogba vuole tornare a divertirsi giocando: finora il suo rendimento in Premier è diminuito a dismisura, anche prima dell’infortunio. A volte basta un piccolo sconto per tornare ad essere felice.

S.I.