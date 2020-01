Calciomercato Inter, blitz e colpo immediato | E c’è una novità per giugno

Per Inter-Atalanta presente a ‘San Siro’ anche il Ds del Parma Faggiano: Darmian sul tavolo dei discorsi. Per il calciomercato estivo possibile affondo per Gosens.

L’Inter non va oltre l’1-1 nel match casalingo contro l’Atalanta, nonostante l’iniziale vantaggio ad opera di Lautaro Martinez. La ‘Dea’ di Gasperini cambia volto nella ripresa mettendo alle strette Handanovic e compagni, sfiorando il colpaccio nel finale con il rigore parato dallo sloveno a Muriel. Antonio Conte nel post-gara ha recapitato un ulteriore messaggio alla società, spronando la dirigenza ad accelerare sul mercato e avere a sua disposizione quei puntelli utili a completare la rosa nerazzurra.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, colpo di scena Vidal | Cambia tutto!

Eriksen e Vidal gli obiettivi primari a centrocampo, senza dimenticare Giroud come vice-Lukaku e Young per la fascia sinistra. In quest’ultimo ruolo potrebbe tornare d’attualità anche il nome di Mattia Darmian, da tempi non sospetti bloccato dall’Inter dopo l’addio al Manchester United e l’arrivo in quel di Parma. Nel match di ieri sera a ‘San Siro’ non è passata inosservata anche la presenza del Ds ducale Faggiano, che con la dirigenza interista al gran completo potrebbe essersi intrattenuto per fare un punto della situazione sul jolly ex Torino.

Calciomercato Inter, incontro per Darmian. Idea Gosens per giugno

Darmian per la sua polivalenza può risultare prezioso anche nella linea a tre difensiva di Conte, visto soprattutto il rendimento finora incerto di Godin e la poca esperienza ad alti livelli di Bastoni. Un’operazione che Marotta ed Ausilio hanno impostato per giugno, ma che potrebbe subire un’accelerata se l’Inter dovesse avere l’urgenza di intervenire sul mercato anche nel reparto arretrato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, pazza idea: scambio con Pjanic | Via libera per l’Inter

Inoltre, sempre per la prossima estate, la società di Suning monitora con attenzione Robin Gosens, protagonista sabato del gol del pareggio nell’anticipo del ‘Meazza’. Un esterno di gamba e dal gol facile, che ha attirato anche le attenzioni di Juventus e Napoli tra le big di Serie A. Gli uomini mercato di Viale della Liberazione avranno preso sicuramente appunti sulla prova del tedesco che, nonostante il prossimo rinnovo, l’Atalanta potrebbe lasciar partire a fine stagione con un’offerta importante.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, nuova pista per la fascia sinistra

G.M.