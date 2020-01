Roma-Juventus, brutto infortunio per Zaniolo: il ginocchio cede | Fonseca in ansia

Serata stregata all’Olimpico. Dopo Demiral, la sfida tra Roma e Juventus perde un altro protagonista del match. Al minuto 35′ Fonseca perde Nicolò Zaniolo: brutto infortunio per il centrocampista giallorosso, fermato a pochi metri dall’area di rigore bianconera da De Ligt, con il ginocchio che sembra essere ceduto dopo una cavalcata di 45 metri che aveva spaccato in due la retroguardia di Sarri. Le immagini destano preoccupazioni: l’ex Inter ha lasciato il terreno di gioco in lacrime sotto gli occhi anche del ct Mancini. Al suo posto Under.