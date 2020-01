Calciomercato Roma, brutto infortunio per Zaniolo | Il sostituto è in Serie A

Calciomercato Roma, brutto infortunio per Zaniolo | Il sostituto è in Serie...

Duro colpo in casa Roma, rottura del legamento crociato anteriore destro per Nicolò Zaniolo: i giallorossi corrono ai ripari, il sostituto è già in Italia

Oltre al danno anche la beffa. Nel corso della partita di domenica sera, in cui la Roma è uscita dall’Olimpico sconfitta 1-2 per mano della Juventus, è arrivato anche il grave infortunio di Nicolò Zaniolo. Dopo la prima mezz’ora di gioco, a seguito di uno scontro ai limiti dell’area, il giocatore ha lasciato il campo in lacrime. L’arrivo a Villa Stuart ed i conseguenti esami non hanno lasciato scampo al giovane calciatore giallorosso: ”Rottura del legamento crociato anteriore destro”, questa la diagnosi che terrà fuori per molto tempo il talento della squadra capitolina. Ora i giallorossi sono costretti ad intervenire sul mercato, il primo nome arriva proprio dalla Serie A, si tratterebbe di Dries Mertens.

Calciomercato Roma, si cerca il sostituto di Zaniolo: Mertens nome caldo

Comincia nel peggiore dei modi il 2020 della Roma. Dopo le sconfitte con Torino e Juventus, arriva anche il grave infortunio di Zaniolo. Il talento giallorosso sarà costretto a rimanere fuori fino a fine stagione, mettendo a serio rischio anche la sua partecipazione ad Euro 2020. Subito a lavoro Petrachi per trovare un sostituto nel calciomercato invernale. Il primo nome sarebbe quello di Dries Mertens, calciatore in rottura con il Napoli e con il contratto in scadenza a giugno. Se da una parte la Roma potrebbe far leva proprio sul contratto in scadenza per arrivare all’attaccante belga ad un prezzo inferiore, dall’altra proprio il contratto potrebbe essere un problema. Il nodo ingaggio sembrerebbe essere lo scoglio maggiore da superare, perchè il calciatore del Napoli chiederebbe un contratto di due anni da 4 milioni a stagione. Uno sforzo economico necessario per i giallorosi per sostituire il proprio fuoriclasse in maniera degna.

M.D.