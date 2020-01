Calciomercato Inter, piano B a centrocampo: la chiave è Nainggolan

Calciomercato Inter, i nerazzurri a caccia di un colpo a centrocampo: non solo uno tra Eriksen e Vidal, Nainggolan è la chiave per il piano B

Giorni cruciali per il calciomercato dell’Inter. I nerazzurri vanno a caccia degli acquisti necessari per rinforzarsi e per continuare nella rincorsa allo scudetto. Il girone d’andata è stato chiuso alla ragguardevole quota di 46 punti, ma la Juventus vincendo sulla Roma si è laureata campione d’inverno con due lunghezze di vantaggio. Nelle ultime gare della prima metà della stagione, piccolo rallentamento per la truppa di Conte, che ha pareggiato tre delle ultime cinque gare giocate. Un segnale inequivocabile del fatto che, come chiesto dal tecnico, serva qualcosa in più per essere competitivi fino al termine.

Calciomercato Inter, Nandez è il piano B: la chiave è Nainggolan

Gli obiettivi principali dell’Inter, come noto, a centrocampo sono Arturo Vidal e Christian Eriksen. Il cileno è un fedelissimo di Conte, ma per arrivare a lui la strada si è fatta in salita. Il Barcellona non sembra disposto a rinunciarvi. Nerazzurri che così, negli ultimi giorni, hanno accelerato per il danese. Il Tottenham è propenso a lasciarlo andare e per il giocatore l’accordo sembra vicino. Inter che però coltiva anche un particolare piano B. I nerazzurri continuano a pensare a Nandez, giocatore già seguito in passato. L’uruguaiano ha disputato un’ottima prima parte di stagione con il Cagliari. Secondo ‘Tuttosport’, i discorsi con il club sardo sono in atto. Ottimi rapporti tra le due società, visto anche l’affare Barella. E in ballo c’è anche l’affare Nainggolan. Il belga si è ritrovato in rossoblu’ e il club sarebbe intenzionato ad acquistarlo a titolo definitivo. In questo modo, l’Inter potrebbe avere una corsia preferenziale per Nandez, seguito anche da altre squadre in Serie A.

