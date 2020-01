Calciomercato Inter, l’attaccante fa crack | Partito l’assalto al bomber

S’infortuna il forte attaccante ed ora potrebbe partire l’offensiva verso il calciatore. L’operazione che vede interessata l’Inter.

S’infortuna il forte attaccante ed ora potrebbe partire l’offensiva verso il calciatore. L’operazione che vede interessata l’Inter. Si profila così un mercato pieno di sorprese e che potrebbe regalare importanti risvolti sia per quanto riguarda i nerazzurri che per il Barcellona che vede Suarez infortunato per quattro mesi e che di conseguenza non sarà a disposizione per gran parte della seconda parte di stagione dei blaugrana. La squadra allenata da Valverde deve quindi ripiegare sul mercato e sono numerosi i calciatori accostati alla società spagnola.

Calciomercato Inter, Barcellona alla ricerca del sostituto di Suarez

Il Barcellona cerca quindi un calciatore che sia in grado di rimpiazzare un attaccante del calibro di Suarez. I nomi avanzati sono tanti e spicca anche quello di Neymar, asso del Paris Saint Germain che già nella scorsa estate ha sfiorato il ritorno nella sua “casa”. Ora potrebbe riprovarci con una trattativa che sarebbe pronta ad infiammarsi nel caso in cui ci fosse un’offerta irrinunciabile. Difficile però pensare che i parigini lascino andare via uno dei calciatori più importanti e rappresentativi della società francese. Altra alternativa da non sottovalutare è Dries Mertens. Il belga potrebbe essere puntato dal Barça che già nella passata stagione ha dimostrato di essere “amante” dei nostri calciatori con l’ingaggio di Boateng mentre negli scorsi anni toccò ad un giovane e promettente Sanchez vestire la maglia blaugrana. Si tratta quindi di calciatori interessanti, ma non gli unici, che finiscono sul taccuino della dirigenza che lavora incessantemente per regalare al mister Valverde un attaccante da sogno.

Calciomercato Inter, puntato nuovamente il tuo gioiello

Finito nel mirino della società spagnola è anche Aubameyang che sta facendo bene con l’Arsenal e da anni si è ormai affermato come un attaccante che fa la differenza in tutta Europa. Per lui si prospetterebbe la chance per il grande salto finendo alla corte del Barcellona che sarebbe felice di portarlo nella Liga. Altro calciatore che ha attirato le attenzioni della squadra è Lautaro Martinez dell’Inter. Il giovane e promettente attaccante già in passato ha fatto parlare di sé tanto che i catalani hanno chiesto informazioni su di lui senza però mettere sul piatto una vera e propria offerta. Ora invece si farebbe di necessità virtù, con l’offensiva che garantirebbe alla squadra un giocatore di qualità e soprattutto di grande prospettiva futura.

G.S.