Calciomercato Juventus, Guardiola all’attacco | Cessione e assalto!

Sviluppi clamorosi che possono rivoluzionare il prossimo mercato della Juventus, protagonista in campo e fuori con Guardiola pronto all’assalto.

Sviluppi clamorosi che possono rivoluzionare il prossimo mercato della Juventus, protagonista in campo e fuori con operazioni infuocate. I bianconeri infatti sono interessati a quanto sta accadendo in questo momento in Inghilterra, con il Manchester City che potrebbe diventare artefice di un domino interessante per quanto riguarda i due club. Un lungo dialogo è infatti pronto ad aprirsi con in particolar modo una trattativa che si profilerebbe con la squadra italiana che andrebbe incontro alla cessione di un top player. Ecco di cosa stiamo parlando.

Calciomercato Juventus, il colpo inglese in vista

Il forte difensore della squadra allenata da Guardiola è in uscita. Le prestazioni poco efficienti ed i numerosi infortuni hanno indotto la società a pensare in maniera decisa di mettere in vendita il calciatore che non garantisce più quella sicurezza che ci si aspetterebbe invece da lui. Insomma, dal nulla potrebbe essere messo sul mercato con i vertici bianconeri che guardano interessati. A testimonianza della poca fiducia che si ripone nel centrale è la richiesta del tecnico spagnolo che vuole un rinforzo dal mercato per dar man forte in quella zona del campo.

Calciomercato Juventus, Paratici attento al colpo del Manchester City

Il centrale del Manchester City di cui stiamo parlando e che potrebbe andar via è Stones che, secondo quanto riportato da Mirror, non è più ben visto dalla squadra inglese. Infatti, il calciatore pagato 55 milioni di euro nel 2016 potrebbe andar via con le big pronte a puntarlo. Di conseguenza il Manchester City di Guardiola sarebbe pronto a tornare sul mercato e si interesserebbe a De Ligt, difensore arrivato in estate a Torino. L’olandese dopo una prima parte di stagione al di sotto delle aspettative potrebbe essere ceduto con gli inglesi pronti a puntare su di lui per andare a rinforzare la retroguardia e quindi con un’offerta super che farebbe propendere i bianconeri per l’addio del proprio centrale.

