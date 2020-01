Calciomercato Milan, assalto ad un punto fermo di Pioli: la proposta

Dall’Inghilterra si sarebbero posati gli occhi di Mikel Arteta su Hakan Calhanoglu, punto fermo del Milan di Pioli. La situazione.

Nel pomeriggio di ieri il Milan di Stefano Pioli è tornato al successo grazie ad un secco 2-0 sul campo di un Cagliari in crisi. Nonostante il cambio di modulo ha trovato ancora una volta un posto da titolare il turco Hakan Calhanoglu che ha agito da esterno sinistro nel 4-4-2 disegnato dall’ex tecnico interista. Una posizione abbastanza congeniale per il numero 10 rossonero che si è disimpegnato piuttosto bene con una gara ordinata e senza particolari sbavature. Una prestazione che seppur non brillantissima ha comunque evidenziato come Calhanoglu sia un vero e proprio punto fermo per Pioli che lo ha già schierato 18 volte su 19 in questa Serie A con due reti e un assist all’attivo. Il tanto criticato fantasista turco al netto di qualche piccolo problemino ha offerto comunque il suo contributo quando chiamato in azione. Una sacrificio per la causa che pare aver attirato anche le mire di un top club di Premier League. Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, Calhanoglu nel mirino dell’Arsenal: Arteta ci pensa

Al netto di prestazioni non sempre esaltanti e travolgenti, Calhanoglu resta comunque un tassello imprescindibile per Pioli che però ora deve fare i conti con le attenzioni dell’Arsenal. Secondo quanto riportato dalle testate inglesi i ‘Gunners’ si sarebbero interessati in modo deciso al numero 10 rossonero, con Mikel Arteta, nuovo tecnico dei londinesi, che starebbe seriamente prendendo in considerazione l’ipotesi di andare all’attacco.

L’allenatore dell’Arsenal in tal senso, secondo quanto sottolineato dal ‘Sunday Mirror’ avrebbe chiesto l’acquisto in prestito di Calhanoglu per aumentare la profondità della sua rosa. Il turco dal canto suo ieri su Instagram ha commentato così la prestazione dei rossoneri sottolineando l’attaccamento alla maglia: “Andiamo tutti insieme”.

