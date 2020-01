Calciomercato Milan, nome nuovo per la fascia: servono 30 milioni

Non solo presente, ma anche futuro. Gennaio è anche il mese per imbastire possibili trattative per giugno: idea dalla Premier

Il 2020 potrebbe essere davvero l’anno del Milan, voglioso di riscatto dopo diverse stagioni deludenti. Il ritorno di Zlatan Ibrahimovic ha riportato entusiasmo e punti in casa rossonera. Tante le trattative di mercato per l’immediato e anche per il futuro imbastite dalla dirigenza rossonera. Già a gennaio dovrebbero esserci nuovi acquisti, ma la situazione si fa sempre più intrigante a partire dalla prossima stagione.

Calciomercato Milan, sprint per Aurier

Nelle ultime ore dall’Inghilterra è rimbalzata la notizia di un possibile assalto da parte del Milan per il terzino destro del Tottenham, Serge Aurier. L’indiscrezione di mercato è stata lanciata dal giornalista inglese Alasdair Gold sul portale “football.london”. La società milanese sarebbe pronta a mettere sul piatto circa 17,5 milioni di euro per il giocatore ivoriano: una cifra considerata bassa dagli Spurs che vorrebbero almeno quasi 30 milioni, gli stessi spesi per acquistarlo dal Paris Saint-Germain.

Finora il giocatore del club inglese è stato uno degli uomini più impiegati collezionando così ben 1809 minuti tra Premier e Coppe. In scadenza nel giugno 2022, il suo addio potrebbe arrivare soltanto a partire dal prossimo giugno visto che il manager portoghese, José Mourinho, punterà su di lui ancora per i prossimi mesi. Il Milan continua a sondare profili interessanti e di primo livello per la fascia destra con la possibilità di trattative interessanti in vista della prossima stagione.

Aurier (Getty Images)

S.I.