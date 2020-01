Calciomercato Inter, assist per gennaio: Mourinho ancora decisivo

L’Inter è vicinissima a chiudere il primo affare del 2020: ora può partire, arriva il sostituto dal Portogallo che sblocca la trattativa

Sarà un 2020 scoppiettante per l’Inter. Il lavoro di Antonio Conte è stato fin qui davvero consistente con la compagine nerazzurra, che sta lottando punto a punto con la Juventus. Lo stesso allenatore nerazzurro, inoltre, vuole innesti già pronti da inserire nelle rotazioni della sua formazione. Conte si è lamentato spesso di una coperta corta, che non gli permette di tirare il massimo dai suoi. Così gennaio sarà un mese decisivo per la società milanese, pronta a diventare protagonista anche in sede di mercato con acquisti di primo livello.

Calciomercato Inter, Eriksen vicino

Come svelato da Sky Sport l’agente del centrocampista danese, Christian Eriksen, potrebbe sbarcare nelle prossime ore in Italia con una proposta dei nerazzurri che si basa su 7,5 milioni più bonus. Bisognerà solo limare alcuni dettagli per anticipare il suo arrivo in Serie A. In scadenza di contratto nel prossimo giugno, lo stesso giocatore potrebbe sbarcare in Italia con i nerazzurri pronti a mettere sul piatto circa 20 milioni, la cifra richiesta dagli Spurs. Se dovesse arrivare il danese a gennaio, si farebbe più difficile la pista che porta a Vidal con il Barcellona, che si sta concentrando nelle ultime or sul cambio di allenatore.

L’assist per l’Inter arriva proprio dal Tottenham, che sta formalizzando l’acquisto del giovane centrocampista del Benfica, Gedson Fernandes, classe 1999, accostato anche ad Inter e Milan. Il suo arrivo è previsto con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 50/60 milioni. L’Inter non sta a guardare e proverà a chiudere l’affare Eriksen.

