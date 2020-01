Calciomercato Milan, cessione immediata | Sgarbo alla Juventus

Il futuro del giocatore rossonero è sempre più in bilico: ad un passo dalla cessione. Spunta un nuovo club europeo sulle sue tracce

Dalla stelle alle stalle. Da attaccante micidiale sotto porta a seconda scelta al Milan, soprattutto dopo l’arrivo di Ibra: Krzysztof Piatek dovrebbe lasciare nelle prossime ore la compagine rossonera per una nuova avventura. L’ex centravanti del Genoa avrebbe rifiutato numerose destinazioni in prestito aspettando la migliore soluzione possibile per il suo presente e per il suo futuro. Il giocatore è ormai fuori dal progetto tecnico di Pioli e della società rossonera, visto che ha messo a segno soltanto quattro gol finora. A Cagliari è arrivata per lui la panchina, un nuovo segnale per dirsi addio.

Calciomercato Milan, Piatek idea in Ligue1

Come svelato dal portale footmercato, il futuro dell’attaccante polacco potrebbe essere in Francia. Il Lione, dopo aver fallito gli assalti con il Villarreal per Karl Toko Ekambi e Samuel Chukwueze, starebbe cercando un vero e proprio goleador d’area di rigore. La compagine francese, guidata dall’ex Roma Rudi Garcia, avrebbe messo nel mirino lo stesso Piatek insieme ad altri profili interessanti come Jonathan David del Gent, Hee-chan Hwang del Salisburgo ed Eldor Shomurodov del Rostov.

Il Lione sarà proprio l’avversaria della Juventus per gli ottavi di finale di Champions League. E così il Milan potrebbe cedere l’attaccante polacco per fare un vero e proprio sgarbo ai bianconeri rinforzando vistosamente il club francese.

S.I.