Calciomercato Milan, Suso via subito | Le cifre dell’addio

Il Milan potrebbe presto cedere Suso, puntato dalla squadra italiana che deve rinforzare il reparto avanzato. Ecco le cifre sul piatto

Il Milan potrebbe veder andar via il proprio gioiello, puntato dalla squadra italiana che deve rinforzare il reparto avanzato. Ecco le cifre sul piatto. I rossoneri infatti sarebbero sotto attacco e dall’addio del proprio giocatore potrebbe innescarsi un domino che andrebbe a coinvolgere anche l’Inter di Conte. Tutto potrebbe quindi accadere nella seconda parte di mercato per la squadra allenata da Pioli.

Leggi anche —> Calciomercato Juventus e Milan, duello per il difensore

Leggi anche —> Calciomercato Milan, altra cessione a sorpresa: spunta un club di Premier

Calciomercato Milan, colpo in vista per i rossoneri

La squadra rossonera dopo l’arrivo di Ibrahimovic e la cessione di Caldara potrebbe lasciare andare il proprio gioiello del reparto avanzato. Su di lui ci sono infatti gli occhi della Roma che, dopo l’infortunio accorso ieri a Zaniolo, deve necessariamente ripiegare sul mercato per non restare scoperta nella zona avanzata del campo. La squadra allenata da Fonseca sarebbe pronta a mettere sul piatto 20/25 milioni di euro per portare a casa lo spagnolo che al momento veste il rossonero. Anche da parte del calciatore ci sarebbe il benestare per la lieta conclusione di una trattativa pronta a prendere il via.

Leggi anche —> Calciomercato Milan, il colpo per la difesa arriva dalla Germania

Leggi anche —> Calciomercato Milan, addio alle porte | Tre big pronti ad andare via

Calciomercato Milan, l’addio è vicino

Leggi anche —> Calciomercato Milan, furia Piatek | Ecco il motivo

Leggi anche —> Calciomercato Milan, assalto ad un punto fermo di Pioli: la proposta

Tutto è pronto per l’operazione di mercato che vede coinvolto Suso, pronto a lasciare Milano e con la Roma all’orizzonte pronto ad accoglierlo. I giallorossi avrebbero pensato a lui per andare a dare un sostegno a Dzeko in avanti e il calciatore del Milan sarebbe propenso al trasferimento. Ciò però andrebbe a smuovere anche il mercato del Diavolo, che potrebbe andare alla carica per Politano. L’ex esterno del Sassuolo è infatti in vendita e i rossoneri con l’addio imminente dello spagnolo potrebbero bussare alla porta dei cugini per arrivare ad un attaccante che ormai non rientra più nei piani di Conte.

Leggi anche —> Calciomercato Milan, via Suso | Scambio per il vice Ibrahimovic

Leggi anche —> Calciomercato Milan, altre due cessioni eccellenti: rivoluzione rossonera

Leggi anche —> Calciomercato Milan, rivoluzione totale | 300 milioni!

G.S.