Calciomercato Milan, scatta l’asta | Altro top club sull’esubero

Top club europei potrebbero farsi avanti in casa Milan per uno dei giocatori più talentuosi a disposizione del tecnico Stefano Pioli

Secondo quanto proviene dalla stampa tedesca, Lucas Paqueta, centrocampista brasiliano classe 1997 del Milan, non sarebbe solo nei pensieri del PSG. Sul calciatore, autore di 31 partite, un gol e 2 assist in un anno con addosso la maglia rossonera, interesserebbe, sarebbe presente anche al Bayern Monaco di Hansi Flick. Il talento carioca ha trovato poco spazio in campo e anche le sue prestazioni hanno risentito di questo fatto nella stagione in corso. Ora poi, per via cambio di modulo e del passaggio al 4-4-2, deciso dal tecnico Stefano Pioli nella scorsa partita, Paqueta potrebbe scendere ancora meno in campo con indosso la maglia da titolare.

Calciomercato Milan, possibile affondo Bayern Monaco in estate per Paqueta

Il Bayern Monaco però potrebbe non bussare immediatamente alla porta del Diavolo in quanto starebbe pensando al giocatore più che per questa stagione, per quella prossima. Durante la prossima estate infatti calciatori del calibro di Javi Martínez e, forse, anche Thiago Alcántara diranno addio alla squadra di Säbener Straße.

Per questo possibile assalto il Milan avrebbe già fissato il prezzo del cartellino per il proprio tesserato. Stiamo parlando di una cifra che non dovrebbe essere inferiore a 35 milioni di euro. Nei prossimi mesi potrebbero esserci sviluppi importanti su questo fronte e, più in generale, sul futuro di Paqueta che potrebbe non essere più a tinte rossonere.

