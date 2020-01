Calciomercato Milan, il centrocampista lo porta Raiola

Il Milan è alla ricerca di un centrocampista e l’ultima idea la porta Mino Raiola, con un calciatore proveniente dalla Premier League.

Il Milan è alla ricerca di un centrocampista e l’ultima idea la porta Mino Raiola, con un calciatore proveniente dalla Premier League. Il procuratore infatti avrebbe proposto alla squadra rossonera un giocatore che farebbe al caso di Stefano Pioli per andare a rafforzare il centrocampo visto anche il probabile addio di Suso che è ormai in uscita. Insomma, l’agente di Donnarumma avrebbe offerto il proprio asso nella manica a favore del Diavolo.

Calciomercato Milan, anche Napoli e Inter sulla proposta di Raiola

Ci sarebbe una folta concorrenza sul calciatore che sarebbe stato proposto ai vertici rossoneri. Infatti il procuratore sportivo avrebbe avanzato il giocatore anche a due altri club, secondo quanto riportato dai quotidiani inglesi. Parliamo di Inter e Napoli che starebbero anch’esse pensando al calciatore inglese per andare a rinforzare la zona mediana del campo. Se però i partenopei sembrano voler declinare l’offerta, potrebbe aprirsi un vero e proprio derby di mercato con la compagine nerazzurra che invece sarebbe più propensa ad aprire al calciatore.

Calciomercato Milan, colpo in canna

La squadra allenata da Pioli sarebbe pronta ad accogliere Lingard. Il calciatore infatti non gode più di ottimi rapporti con il Manchester United e da quando sarebbe seguito da Raiola starebbe pensando di lasciare l’Inghilterra. Così il procuratore sportivo sonda le varie alternative per l’inglese che ha un contratto che lo lega ai Red Devils fino al 2021 ed un rinnovo al momento sembra alquanto improbabile. Inoltre, nella prima parte di stagione il giocatore non ha reso al meglio e quindi l’addio non sembrerebbe gravare più di tanto sulle sorti del club.

