Calciomercato Milan, altro esubero in uscita | Via subito

Possibile futuro in Spagna per Lucas Biglia: l’argentino piace al Celta Vigo e al Milan risulta tutt’altro che incedibile.

Con l’arrivo di Stefano Pioli sembrava destinato a essere il perno del centrocampo del nuovo Milan visto che il tecnico lo aveva reso l’uomo chiave della sua Lazio. Le condizioni fisiche tutt’altro che ottimali e la contemporanea crescita di Ismael Bennacer hanno invece ridotto ancor di più il minutaggio di Lucas Biglia. Per questo motivo, complice anche un contratto in scadenza a giugno, il giocatore argentino può partire in questa sessione di mercato.

Calciomercato Milan, Biglia piace al Celta Vigo

Il futuro in rossonero di Lucas Biglia sembra ormai ben definito. Il giocatore argentino ha il contratto in scadenza a giugno e un suo rinnovo pare davvero lontano complice il fatto dei diversi guai fisici e di uno stipendio decisamente importante. Per questo motivo, se dovesse esserci l’occasione, il centrocampista potrebbe lasciare Milano già in questa sessione di mercato.

E l’occasione in questione potrebbe essere rappresentata dal Celta Vigo. Secondo quanto riferisce ‘Traspasos Futbol’, il club galiziano è in cerca di rinforzi a centrocampo visto anche il recente addio di Stanislav Lobotka, ceduto al Napoli. E Biglia rappresenterebbe un’occasione per la società spagnola, sia per il fatto che il Milan lo lascerebbe partire senza troppi problemi e potrebbe liberarsi con un indennizzo minimo, sia perché può rappresentare il giocatore dalla giusta esperienza per la mediana del Celta. Biglia però piace anche in Inghilterra, su di lui ci sono Watford e Norwich.

A.G.