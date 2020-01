Calciomercato Milan, tre club sul rossonero: addio immediato

Tra acquisti e cessioni, il Milan è sempre molto attivo per puntellare la rosa a disposizione di Stefano Pioli: lo vogliono in tanti

Dopo una prima parte di stagione non all’altezza, il Milan vuole riscattarsi nel girone di ritorno. Con l’arrivo di Ibrahimovic le dinamiche dello spogliatoio rossonero sono cambiate vistosamente e così ci potrebbero essere anche cessioni eccellenti. L’obiettivo della dirigenza milanese è quello di attuare una politica adatta a rinforzare la rosa dell’allenatore emiliano, pronto ad essere protagonista nel 2020.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Real Madrid all’assalto | Scambio da 80 milioni!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, torna di moda il nome di Muller | Le sue parole

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, assist per gennaio: Mourinho ancora decisivo

Calciomercato Milan, Suso verso la Spagna

In panchina contro il Cagliari, uno degli indiziati a partire sembra essere proprio il talento spagnolo Suso, che non riesce più ad esprimere il suo valore in maglia rossonera. La valutazione del giocatore si aggira intorno ai 25 milioni di euro, ma potrebbe già partire in prestito con obbligo di riscatto. Come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” sulle sue tracce ci sarebbero tre club spagnoli, come Valencia, Siviglia e Getafe, che lo vorrebbero prelevare sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto. Da non trascurare anche la pista che porta all’Atletico Madrid, guidato da “El Cholo” Simeone, che ha sempre apprezzato le sue qualità tecniche.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Marotta non molla Vidal | Spunta la contropartita

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, blitz e colpo immediato | E c’è una novità

In estate lo stesso Suso sarebbe stato ad un passo dalla Fiorentina, come rivelato da Sport Mediaset, per una cifra vicina ai 40 minuti. Il suo rendimento poco brillante in questa prima parte di stagione ha fatto scendere notevolmente il suo valore con lo stesso Milan pronto a cederlo già a gennaio per rivoluzionare il suo assetto tecnico-tattico.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>

Calciomercato Inter, l’attaccante fa crack | Partito l’assalto al bomber

S.I.