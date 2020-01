Calciomercato Inter, Real Madrid all’assalto | Scambio da 80 milioni!

Sergio Ramos al Real Madrid non è di certo eterno e Florentino Perez potrebbe decidere di guardare in casa Inter per il futuro. Occhi fissati su Milan Skriniar.

Non solo entrate per l’Inter di Antonio Conte che si sta muovendo in modo deciso in questo calciomercato di gennaio per potenziare l’organico in vista di una seconda parte di stagione ostica e dispendiosa. La dirigenza nerazzurra dovrà però stare molto attenta anche ai propri gioielli, divenuti osservati speciali delle big europee. Non solo Lautaro Martinez, su cui c’è da tempo il Barcellona, ma vanta molti estimatori di primissima fascia anche Milan Skriniar, autentico pilastro della compagine allenata da Conte. In tal senso nei mesi scorsi si è parlato molto degli occhi della Premier League sullo slovacco con il Manchester City di Pep Guardiola in prima fila. Eppure l’ex doriano piace e molto anche in Spagna. Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, Real Madrid pronto a fare follie per Skriniar

Secondo quanto riferito da ‘Don Balon’ anche il Real Madrid sarebbe prontissimo a tornare alla carica per Skriniar, che potrebbe rappresentare il tassello giusto da regalare a Zidane per puntellare una difesa che si regge ancora sulle qualità enormi di un non più giovanissimo Sergio Ramos. Il tecnico francese è infatti apparso preoccupato dalle condizioni fisiche del capitano spagnolo nel corso della Supercoppa, giocata e vinta contro l’Atletico. Una situazione che fa riflettere parecchio casa madrilena in quanto le alternative Eder Militao e Nacho non si sono fin qui dimostrate all’altezza della situazione, rendendo il numero 4 di fatto insostituibile. Per questo motivo Zidane continua a chiedere un centrale di alto profilo.

L’identikit di Skriniar risulterebbe dunque perfetto con Florentino Perez che dopo aver ritrovato l’entusiasmo per la vittoria in Supercoppa vorrebbe premiare l’allenatore transalpino con un costoso regalo nel caso in cui la stagione dovesse concludersi con un altro titolo. L’affare in questione riguarderebbe proprio lo slovacco per cui il Real potrebbe mettere sul piatto ben 80 milioni di euro o in alternativa ammortizzare l’operazione con cartellini come quelli di Militao o Luka Modric, ex pallino dell’Inter.

