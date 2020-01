Calciomercato Inter, assalto al terzino: prima offerta respinta

Calciomercato Inter, i nerazzurri all’assalto di un terzino sinistro: respinta la prima offerta per uno degli obiettivi di gennaio

Ora si fa sul serio. Seconda metà del mese di gennaio in cui l’Inter, sul mercato, vuole raccogliere quanto seminato. Lavoro senza sosta di Marotta e Ausilio per accontentare Antonio Conte, il tecnico nerazzurro ha chiesto rinforzi per proseguire nella lotta scudetto con la Juventus. Rendimento fin qui di tutto rispetto (46 punti nel girone d’andata), ma con rotazioni decisamente ridotte. Servono maggiori alternative per essere competitivi fino in fondo, Inter che deve intervenire in vari reparti per essere finalmente completa.

Calciomercato Inter, obiettivo terzino: offerta respinta

Inter che spinge per un colpo a centrocampo, con gli obiettivi principali Vidal ed Eriksen, ma non solo. Necessari anche un innesto in attacco, dove si cerca un vice Lukaku, e sulla fascia sinistra, dove le condizioni imperfette di Asamoah fanno sì che serva un’alternativa di livello a Biraghi, senza adattare ulteriormente i vari Lazaro e D’Ambrosio. Tra gli obiettivi nerazzurri, come terzino, c’è anche Kurzawa. Il laterale francese è in scadenza di contratto a giugno con il Psg ed è in cerca di una nuova destinazione. Secondo ‘L’Equipe’, in Francia, l’Inter, tramite intermediari, ha avanzato una prima proposta al giocatore transalpino, comprensiva anche di numerosi bonus. Un’offerta che però per il momento sarebbe stata ritenuta insufficiente da Kurzawa, che come obiettivo personale non nasconde di puntare a un ingaggio in Premier League. Inter che comunque sembra determinata a riprovarci nei prossimi giorni, la trattativa potrebbe ancora avere un esito positivo. Il giocatore è anche nel mirino, tra le altre, della Juventus.

