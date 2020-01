Calciomercato Inter, Marotta non molla Vidal | Spunta la contropartita

Dopo l’infortunio di Luis Suarez, il Barcellona è alla ricerca di un attaccante per sostituire il bomber uruguaiano: mossa dell’Inter per arrivare a Vidal

Non si apre nel migliore dei modi il 2020 del Barcellona. Dopo la rimonta subita in semifinale di supercoppa spagnola per mano dell‘Atletico Madrid, è arrivato anche l’infortunio di Luis Suarez a peggiorare la situazione. Il bomber dell’Uruguay dopo l’operazione per la pulizia del ginocchio destro, dovrà rimanere lontano dai campi per quattro mesi, periodo molto più lungo rispetto alle 4-6 settimane che erano previste. Così i blaugrana saranno costretti ad intervenire sul mercato per sostituire il giocatore in fase offensiva. In seguito, sarebbe arrivato l’astuto tentativo dell‘Inter, che per arrivare al tanto desiderato Arturo Vidal, avrebbe proposto un proprio attaccante in uscita.

Calciomercato Inter, proposta al Barcellona: la mossa per arrivare a Vidal

Portare Arturo Vidal all’Inter è il sogno del calciomercato invernale di Antonio Conte. Le varie proposte nerazzurre per arrivare al centrocampista cileno non hanno ancora portato ad un accordo tra le due parti. Il possibile cambio di allenatore al Barcellona, che vedrà l’addio di Valverde, potrebbe essere un vantaggio o uno svantaggio per la squadra milanese. Dipende dal ruolo che darà il nuovo allenatore al centrocampista. Dalla sua parte l’Inter continua a cercare la soluzione giusta per arrivare al calciatore già in questa sessione di mercato. Nell’ultima proposta recapitata al Barcellona sarebbe stato messo sul piatto il cartellino di Gabigol, attaccante brasiliano con le valigie pronte per lasciare Milano. Il giocatore sarebbe indirizzato ormai verso il Flamengo, ma la trattativa ancora non è stata ufficializzata. Così i nerazzurri avrebbero tentato di proporre l’attaccante brasiliano da 40 gol nell’ultima stagione al Barcellona, ricevendo però il no secco da parte del club catalano. Interisti che non si arrendono e cercheranno di arrivare a Vidal attraverso nuove soluzioni.

M.D.