Calciomercato Inter, torna di moda il nome di Muller | Le sue parole

Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, è al lavoro non solo per questa fase di calciomercato ma anche per la prossima estate

Gennaio importante per l’Inter di Antonio Conte. I nerazzurri sono impegnati su diversi fronti per accontentare l’ex tecnico del Chelsea con rinforzi importanti per poter continuare il duello scudetto con la Juventus. La coppia Marotta-Ausilio è al lavoro per concludere ben tre innesti, tutti direttamente dalla Premier League: Olivier Giroud dal Chelsea, Christian Eriksen dal Tottenham e e Ashley Young dal Manchester United. Senza dimenticare lo scambio sempre più probabile Politano-Spinazzola con la Roma e quello possibile Vecino-Kessiè con il Milan.

Leggi anche >>> Calciomercato Inter, Real Madrid all’assalto | Scambio da 80 milioni!

Leggi anche >>> Calciomercato Inter, assist per gennaio: Mourinho ancora decisivo

Calciomercato Inter, attenzione alla prossima estate: c’è Muller

Leggi anche >>> Calciomercato Milan, Suso via subito | Le cifre dell’addio

Il contratto di Thomas Muller – una vita intera al Bayern Monaco – è in scadenza nel giugno del 2021. Il tedesco, spesso accostato all’Inter, ha rilasciato un’intervista a Sport 1 in cui lascia ipotizzare un suo addio al club bavarese. “Mi sto solo concentrando sul resto della stagione. In estate, parlerò col club per capire quale sarà il mio futuro e vedremo in quale direzione andare. Quando si tratta di queste cose, tutte le parti fanno valere le loro argomentazioni. Dovremo vedere se riusciremo a trovare un equilibrio tra tutti”. Parole che hanno attirato sicuramente l’attenzione di Marotta, sempre pronto a cogliere le occasioni di mercato.

POTREBBE INTERESSARTI:

Calciomercato Juventus, incontro e chiusura | Scambio con il Barcellona!

Calciomercato Milan, cessione immediata | Sgarbo alla Juventus

L.O.