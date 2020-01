Calciomercato Juventus, incontro e chiusura | Scambio con il Barcellona!

La Juventus e il Barcellona sono al lavoro per concludere uno scambio: incontro tra le due dirigenze per definire l’operazione. I dettagli

Nuova operazione in ottica futura in vista per la Juventus. Il club bianconero sta infatti definendo in queste ore uno scambio con il Barcellona. Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, è fissato per oggi un incontro tra le due società per concludere lo scambio tra Matheus Pereira, classe 1998 attualmente in forza alla Juve e il blaugrana Alejandro Marques, classe 2000.

Il centrocampista brasiliano di proprietà dei campioni d’Italia si trova attualmente in prestito il Ligue 1, al Digione. L’attaccante venezuelano con passaporto spagnolo milita invece nel Barcellona B e in caso di affare in porto andrà a rinforzare la Juventus Under 23.

Calciomercato Juventus, non solo Pereira-Marques | Possibile asse con il Barcellona

Ma le trattative tra la Juventus e il Barcellona potrebbero non limitarsi allo scambio tra Pereira e Marques. Stando a quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, permane l’interesse della dirigenza per Ivan Rakitic. Per il momento l’ostacolo alla trattativa è però rappresentato dalla richiesta da parte del club catalano per lasciar partire il croato, almeno 20 milioni di euro. Tanti se si pensa che l’ex Siviglia ha 32 anni ed è in scadenza di contratto nel 2021.

Tuttavia è proprio questo elemento che fa ben sperare la Juventus: considerato il contratto in scadenza le richieste spagnole potrebbero anche abbassarsi. Ma c’è anche l’interesse da parte del Barcellona nei confronti di Emre Can e Federico Bernardeschi, che potrebbe spingere ad ipotizzare un ulteriore scambio tra i due club, come già circolate nella scorsa sessione estiva di calciomercato.

L.O.