Calciomercato Inter, Guardiola all’attacco | 100 milioni

I gioielli di Antonio Conte continuano a piacere molto anche all’estero. In Inghilterra occhi puntati sul difensore Milan Skriniar.

L’Inter accelera per quanto riguarda il calciomercato in entrata con i vari Young ed Eriksen principali indiziati a vestirsi di nerazzurro nelle prossime settimane. Non solo entrate però per i nerazzurri secondi in classifica in Serie A, che dovranno fare molta attenzione anche ai propri gioielli, osservati speciali di diverse big europee. Su tutte l’interesse del Barcellona per l’argentino Lautaro Martinez, ma Marotta e soci probabilmente dovranno presto contrastare anche eventuali e forti offensive per Milan Skriniar, autentico pilastro difensivo della compagine allenata da Antonio Conte. In tal senso nei giorni scorsi lo slovacco era stato accostato anche al Real Madrid, per puntellare una difesa che non hai mai brillato troppo per continuità. Eppure al di la dell’interesse degli spagnoli il vero pericolo per i nerazzurri arriva dall’Inghilterra. Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Marotta scatenato | Campione a zero

Calciomercato Inter, Manchester City all’assalto | Occhi su Skriniar

È infatti ormai datato l’interessamento da parte del Manchester City di Pep Guardiola per Milan Skriniar. Dall’Inghilterra, come sottolineato da ‘Sky Sports UK’ si fanno sempre più intense le voci relative ai ‘Citizens’. Il club britannico continua infatti a tenere gli occhi ben puntati sul difensore slovacco ex Sampdoria sebbene la richiesta per il cartellino potrebbe rivelarsi estremamente alta.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, cessione immediata: può partire a gennaio

Considerando sia il valore del ragazzo che la crescita potenziale oltre alla grande prima metà di stagione che ha messo insieme con Conte, le eventuali richieste dell’Inter difficilmente andrebbero al di sotto dei 90/100 milioni di euro. Cifre sicuramente molto importanti per un calciatore già estremamente forte che alla corte dell’ex commissario tecnico sta addirittura migliorando, smussando i piccoli difetti del suo gioco, ed adattandosi senza troppi patemi anche ad un sistema difensivo diverso composto da tre elementi. Skriniar infatti risulterebbe un vero e proprio jolly per la squadra di Guardiola in quanto impiegabile sia nella difesa a 4 che a 3.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, accordo per Eriksen | Le cifre dell’affare!

Calciomercato Inter, Eriksen e non solo | Doppio colpo a centrocampo

G.B.