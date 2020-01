Napoli-Fiorentina: precedenti, statistiche e dove vederla in tv e streaming

I precedenti, le statistiche e dove vedere in tv e streaming Napoli-Fiorentina, valida per la 20esima giornata di Serie A ed in programma sabato 18 gennaio alle 20.45.

La 20esima giornata del campionato di Serie A è pronta a regalare grandi emozioni. Tra i tre anticipi in programma sabato c’è la sfida delle 20.45 tra Napoli e Fiorentina. Le due formazioni si sfideranno allo stadio San Paolo: una gara che si preannuncia estremamente emozionante visto lo spettacolo offerto all’andata, quando l’incontro del Franchi terminò 4-3 in favore dei campani. Di fronte due squadre che cercano di uscire da un momento di crisi. I partenopei di Rino Gattuso, reduci dalla vittoria in Coppa Italia contro il Perugia, cercano un successo interno che in campionato manca dal 19 ottobre (2-0 al Verona). I toscani di Beppe Iachini, anche loro vittoriosi in coppa contro l’Atalanta, puntano a restare imbattuti nella nuova gestione (due vittorie e un pareggio in tre gare tra coppa e campionato).

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Napoli-Fiorentina: dove vedere l’incontro in tv e streaming

La gara del San Paolo sarà trasmessa in esclusiva da DAZN, la piattaforma del gruppo Perform che può essere attivabile sottoscrivendo sul sito un abbonamento al costo di 9,99 euro mensili con la possibilità di attivare il rinnovo automatico. La gara sarà visibile anche sul canale satellitare DAZN1 (209 di Sky), disponibile per tutti i clienti Sky che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Napoli-Fiorentina: i precedenti in Serie A

Quello di domani tra Napoli e Fiorentina sarà il 140esimo tra i precedenti in Serie A. Il bilancio propende leggermente in favore dei viola, che fino ad ora, dei 139 precedenti giocati, ne hanno vinti 52. 48 sono le vittorie degli azzurri, mentre 39 i pareggi. Negli ultimi cinque precedenti al San Paolo, la Fiorentina non ha però mai vinto: quattro vittorie e un pareggio, lo 0-0 del campionato 2017/2018. 0-0 che è anche il risultato più frequente. 12 sono infatti le gare terminate a reti bianche.

Napoli-Fiorentina: l’arbitro del match

A dirigere la sfida tra Napoli e Fiorentina in programma al San Paolo, sarà Fabrizio Pasqua, della sezione di Tivoli. Per Pasqua si tratta di un ritorno al San Paolo, dove aveva arbitrato Napoli-Bologna dello scorso 1 dicembre, terminata 1-2. Con lui gli assistenti Paganessi e Colarossi, quarto uomo sarà Abisso, mentre al Var ci sarà Fabbri con l’assistenza di Bindoni all’Avar.

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Inter, Marotta scatenato | Campione a zero

A.G.