Calciomercato Inter, Marotta scatenato | Campione a zero

Torna l’assalto decisivo dell’Inter per il vecchio pallino di Conte: Marotta è davvero scatenato con la società nerazzurra protagonista

Non solo gennaio, ma l’Inter programma già i colpi per il futuro. Nella sessione invernale l’allenatore nerazzurro, Antonio Conte, sarà accontentato con diversi innesti decisivi per l’immediato presente. Inoltre, l’ad della compagine milanese Beppe Marotta starebbe anche al lavoro per le nuove strategie di mercato in vista della prossima stagione. Come svelato dal portale spagnolo diariomadrinista potrebbe tornare di moda il vecchio pallino di Conte per il centrocampo del futuro in arrivo a parametro zero. La rivoluzione dell’Inter, attuata a partire dalla scorsa estate, sta iniziando a dare i propri frutti. Ora la compagine nerazzurra non vuole fermarsi sul più bello.

Calciomercato Inter, Modric colpo a zero

Già nell’estate del 2018 il profilo del centrocampista croato del Real Madrid, Luka Modric, è stato accostato con insistenza all’Inter. Ora, a distanza di anni, il suo nome sarebbe apparso nuovamente sul taccuino della dirigenza milanese, pronta a soffiarlo ai blancos nonostante i 35 anni che compirà il 9 settembre. L’Inter torna così ad interessarti del giocatore in vista della prossima stagione offrendogli la possibilità di vestire la maglia nerazzurra con una proposta davvero interessante. Il croato, in scadenza di contratto nel giugno 2020, potrà così liberare a zero con Marotta pronto a regalare l’ennesimo colpo ad Antonio Conte.

Finora il giocatore del Real ha collezionato 1238 minuti realizzando cinque gol e cinque assist vincenti ai propri compagni. Nel corso degli ultimi mesi sotto la gestione di Zinedine Zidane ha perso la titolarità, riconquistata a partire dalle ultime uscite stagionali. L’esplosione di Valverde e le condizioni ottimali di Isco e Kroos hanno costretto alla panchina anche il Pallone d’Oro nel 2018, che potrebbe così pensare all’addio a partire da giugno.

