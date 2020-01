Calciomercato Inter, Eriksen e non solo | Doppio colpo a centrocampo

Marotta potrebbe regalare due grandi colpi a Conte a metà campo grazie a Vecino. Il primo sarà molto probabilmente Eriksen: Ausilio è volato a Londra per cercare un accordo col Tottenham

L’Inter è la protagonista assoluta di questo calciomercato invernale. Dopo aver perfezionato lo scambio Politano-Spinazzola con la Roma, il club nerazzurro si appresta a chiudere l’affare Giroud con il Chelsea. Domani dovrebbe risbarcare a Milano l’agente del francese con l’intento di perfezionare una volta per tutte un’operazione complessiva da circa 25 milioni di euro tra cartellino e ingaggio al lordo. Ma il vero grande colpo ha un nome e cognome ben precisi: Christian Eriksen. Oggi Ausilio è volato a Londra soprattutto per trovare un accordo definitivo col Tottenham dopo quello raggiunto col suo agente Schoots sulla base di un contratto da 10 milioni a stagione bonus compresi.

Calciomercato Inter, doppo colpo a centrocampo: ecco cosa serve

Per quanto riguarda il centrocampo, l’Inter potrebbe non fermarsi ad Eriksen. La ‘condizione’ è, però, la partenza di un calciatore del reparto di mezzo. Possibilità tutt’altro che remota e che vede Matias Vecino in pole. A quanto pare l’uruguaiano sarebbe ai ferri corti con Antonio Conte e per questo avrebbe chiesto di essere ceduto già adesso. Per lui si parla di un possibile inserimento proprio nell’affare Eriksen con gli ‘Spurs’, ma anche di un passaggio al Milan in cambio di Kessie. Occhio però a Spagna e soprattutto Inghilterra dove l’ex Fiorentina vanta più di un estimatore tra le squadre di medio-alta classifica, come magari l’Everton di Carlo Ancelotti. Coi soldi della vendita di Vecino, che Marotta valuterebbe sui 20 milioni, l’Inter avrebbe la possibilità di ripartire all’assalto – con una proposta più convincente – di Arturo Vidal che rimane sempre il grande desiderio dell’allenatore interista. Da capire, eventualmente, la disponibilità del neo tecnico del Barcellona Quique Setien a privarsi del cileno e la volontà del giocatore stesso a lasciare i blaugrana proprio ora che è stato mandato via il suo ‘nemico’ Valverde.

Calciomercato Inter, un vecchio obiettivo come alternativa a Vidal

Nel caso dovesse trovare la porta sbarrata per Vidal, l’Inter potrebbe virare su un calciatore con caratteristiche simili a quelle del classe ’97 di San Joaquin. Il profilo è quello di Hector Herrera, messicano già in orbita nerazzurra nell’inverno di un anno fa. Strapparlo all’Atletico Madrid, che lo ha preso a zero appena sei mesi fa facendogli firmate un contratto triennale, non sarebbe però impresa semplice. Il 29enne di Tijuana non è un intoccabile della formazione del ‘Cholo’ Simeone, ma pur sempre un giocatore preziosissimo nell’economie di squadra e spogliatoio. Uno poi difficile da rimpiazzare nella finestra di riparazione. Probabilmente servirebbe un’offerta da almeno 20 milioni di euro per far vacillare o comunque aprire un dialogo coi ‘Colchoneros’.

