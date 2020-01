Inter e Roma, scambio Politano-Spinazzola: “Salta tutto”

Inter-Roma, a rischio lo scambio Spinazzola-Politano: l’affare può saltare. Due le cause che possono interrompere il tutto.

Sembrava ormai un affare in dirittura d’arrivo, ma lo scambio che può portare Matteo Politano alla Roma e Leonardo Spinazzola all’Inter si tinge sempre più di giallo. L’esterno difensivo umbro è atteso questa mattina ad Appiano Gentile per svolgere alcuni test di approfondimento. Una notizia che ha spiazzato non solo il ds giallorosso Gianluca Petrachi ma tutta la Roma, che si aspettava di convocare Politano per la partita di Coppa Italia di stasera contro il Parma.

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Inter, nuovo assalto a Lautaro Martinez | Ecco l’offerta

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Inter, assist per gennaio: Mourinho ancora decisivo

Inter e Roma, due motivi per cui può saltare Politano-Spinazzola

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Secondo quanto riferito da ‘Tele Radio Stereo’ a riguardo dello scambio tra Politano e Spinazzola ci sono due versioni al momento. La prima è che i dubbi dell’Inter sulle condizioni fisiche dell’ex Juventus e Atalanta siano reali e che la trattativa si sbloccherà non appena il giocatore supererà gli ultimi test. La seconda è che invece ci siano dei disaccordi all’interno del club nerazzurro tra Marotta e Ausilio, con il primo che avrebbe bloccato tutto. L’affare dunque potrebbe saltare e ulteriori evoluzioni potrebbero emergere nelle prossime ore. Nel caso in cui la trattativa non dovrebbe andare a buon fine, l’Inter avrebbe comunque in mano come alternativa Ashley Young, mentre la Roma potrebbe tornare a bussare alla porta del Milan per Suso.

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Inter, Real Madrid all’assalto | Scambio da 80 milioni!

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Inter, Eriksen e non solo | Doppio colpo a centrocampo

A.G.