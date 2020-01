Calciomercato Inter, nuovo assalto a Lautaro Martinez | Ecco l’offerta

Lautaro Martinez resta uno dei nomi più caldi del calciomercato, dalla Spagna spunta una nuova offerta con soldi e giocatori

Esploso definitivamente in questa stagione, costituendo con Lukaku una delle coppie d’attacco migliori a livello europeo, Lautaro Martinez continua a far gola a molti club europei, per nulla spaventati dalla clausola rescissoria da 111 milioni di euro valida a luglio. L’attaccante argentino è senza dubbio una delle prede più appetite in sede di calciomercato, come testimoniano gli interessamenti di Barcellona, Manchester City e Manchester United, ma non solo. Le voci più o meno recenti parlano infatti di un prepotente ritorno di fiamma del Real Madrid, già anticipato anche in queste colonne.

Calciomercato Inter, nuova offerta del Real per Lautaro Martinez

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, infatti, in vista della prossima stagione Florentino Perez vorrebbe regalarsi un bomber di livello internazionale e giovane, e il “Toro” nerazzurro rappresenterebbe l’identikit preferito. Per battere la concorrenza, il club spagnolo sarebbe pronto a mettere sul piatto della bilancia 50 milioni di euro e il cartellino di James Rodriguez. Il fantasista colombiano la scorsa estate è stato a lungo trattato dal Napoli, mentre in Inghilterra è stato accostato all’Arsenal. Secondo il sito spagnolo, l’ex Bayern Monaco sarebbe una pedina molto gradita a Conte.

