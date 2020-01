Calciomercato Juventus, ‘favore’ da Leonardo: che plusvalenza!

Il Paris Saint-Germain può puntare un big della Juventus come alternativa a Eriksen che appare ormai diretto all’Inter

Come tutti i grandissimi club, anche il Paris Saint-Germain è già al lavoro in vista della prossima stagione. Uno degli obiettivi della società transalpina è rinforzare il centrocampo con ovviamente giocatori di altissima qualità. Al Ds Leonardo piace da matti Christian Eriksen, ma a meno di clamorosi colpi di scena il danese si trasferirà all’Inter entro la fine di questa sessione invernale oppure a partire del prossimo mese di luglio.

Calciomercato Juventus, affare col Psg: nei bianconeri l’alternativa ad Eriksen

Il piano B per la trequarti dell’ex dirigente del Milan potrebbe giocare nella Juventus. Il nome a cui pensiamo è quello di Aaron Ramsey, che il PSG dell’emiro provò a prendere già un anno fa, prima che si accordasse con la società bianconera. Fin qui l’ex Arsenal non ha reso secondo le aspettative, tanto che è già stato ipotizzato un suo ritorno in Premier League. Nello specifico un suo passaggio al Chelsea per uno ‘sconto’ su Jorginho, pallino di Maurizio Sarri che a mezzo stampa – va detto – ha sempre preso le difese del 29enne di Caerphilly.

RAMSEY – Juventus 2019/2020

Presenze 15 | Gol 2

Minuti giocati 658

Calciomercato Juventus, cessione Ramsey un affare: ecco perché

Finora Sarri lo ha davvero sempre difeso dalle critiche, però il classe ’90 non lo fa certo ‘impazzire’ e di conseguenza Leonardo potrebbe non trovare grandi ostacoli per l’acquisizione del cartellino. Possibile che la Juventus chieda inizialmente sui 40 milioni di euro per Ramsey, ma che alla fine possa ‘accontentarsi’ pure di una proposta di 30 considerato che il calciatore è stato ingaggiato a costo zero escluse commissioni per 3,7 milioni di euro. Il Paris Saint-Germain farebbe così un triplo ‘favore’ alla ‘Vecchia Signora’ togliendogli un giocatore che non è riuscito ad inserirsi nel progetto tecnico e che guadagna ben 7 milioni di euro netti l’anno, permettendole alla fine di tutto di registrare a bilancio una corposa plusvalenza.

