Calciomercato Juventus, sogno per l’attacco: la smentita del presidente

Accostato prepotentemente alla Juventus, l’attaccante non si muoverà in questa sessione di mercato: l’annuncio del numero uno del club

La Juventus pensa al presente, ma soprattutto al futuro. Dopo l’acquisto del giovane attaccante svedese, Dejan Kulusevski, in vista della prossima stagione, il club bianconero è pronto a rinforzare la rosa di Maurizio Sarri con una vera e propria rivoluzione a partire dal prossimo giugno. Inoltre, nel doppio confronto agli ottavi di Champions League la Juventus affronterà il Lione, zeppo di talenti interessanti accostati con insistenza ai bianconeri.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Real Madrid all’assalto | Scambio da 80 milioni!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, torna di moda il nome di Muller | Le sue parole

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, assist per gennaio: Mourinho ancora decisivo

Calciomercato Juventus, Dembele idea per giugno

Uno su tutti è l’attaccante francese del club francese, Moussa Dembele, che finora è stato protagonista con 14 gol e ben quattro assist vincenti in 28 partite tra Ligue1 e Champions League. Ma nelle ultime ore lo stesso presidente del Lione, Jean-Michel Aulas, ai microfoni di RMC ha escluso la partenza dell’ex Celtic: “Non abbiamo cambiato idea. Abbiamo già chiarito questo problema ad agosto. Moussa è un giocatore eccellente, di cui abbiamo bisogno. Non è una questione di soldi. Lui sarà ancora con noi”. L’obiettivo della Juventus è quello di rinforzare il reparto offensivo con diversi addii eccellenti nella prossima stagione. E, proprio in queste ore, sta sondando il terreno per allestire una rosa più giovane, ma allo stesso modo competitiva in vista del prossimo anno. Sulle sue tracce, infine, ci sarebbero anche i top club della Premier, come Chelsea e Manchester United, piombati sul forte attaccante classe 1996.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Marotta non molla Vidal | Spunta la contropartita

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, blitz e colpo immediato | E c’è una novità

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>

Calciomercato Inter, l’attaccante fa crack | Partito l’assalto al bomber

S.I.